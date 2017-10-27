Kocaoğlu: Yol yapmakla trafik çözülmez, çözüm toplu ulaşım

2004 yılında 11 kilometre olan İzmir'deki raylı sistem uzunluğunun yılbaşından sonra 178 kilometreye çıkacağını ve bu yolla taşınan yolcu kapasitesinin 800 bine çıkacağını açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "Bu kadar yolcuyu lastik tekerlekle taşıdığımızı bir düşünsenize.. Bu, ortalama 1200 ilave otobüsün günlük trafiğe katılması demek. O yüzden raylı sistem vazgeçilmez ulaşım aracıdır” diye konuştu

İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 2009 yılında kurulan, kent ekonomisine belirleyici rol oynayan kurum ve kuruluşların temsilcilerinin üye olarak yer aldığı İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu (İEKKK), 73. toplantısını Tarihi Havagazı Fabrikası'nda gerçekleştirdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, arazi uygunluğu bulunan bölgelerde yeni yol açma ve yol genişletme çalışmalarının yanında raylı sistem ve deniz ulaşımına önemli yatırımlar yaptıklarını söyledi.





Raylı sistem mi, 1200 ilave otobüs mü?



Raylı sistemin vazgeçilmez olduğunu belirten Başkan Aziz Kocaoğlu, “Toplu ulaşım kullanacağız, başka çaremiz yok. 13 senedir konforlu bir ulaşım için raylı sistemi geliştiriyoruz. 2004 yılında 11 kilometrelik raylı sistem ağımız vardı ve 70 bin kişi taşıyorduk. Şimdi 164 kilometre raylı sistemle 650 bin yolcu taşıyoruz. Yılbaşından sonra ağ uzunluğumuz 178 kilometre olacak; o zaman da 800 bin kişi taşıyacağız. Bu kadar yolcuyu lastik tekerlekle taşıdığımızı bir düşünsenize.. Bu, ortalama 1200 ilave otobüsün günlük trafiğe katılması demek. Hem trafiğe hem de ekonomiye getireceği yükü düşünebiliyor musunuz? O yüzden raylı sistem vazgeçilmez ulaşım aracıdır” diye konuştu.





Çözüm toplu ulaşımda



Başkan Aziz Kocaoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:



"Deniz ulaşımını da arttırmaya çalışıyoruz. Urla’ya sefer başlattık ama yolcusu olmuyor. Önemli olan iç körfezde seferleri arttırmak. Bunun için de Karantina ve Mavişehir vapur seferleri için ideal noktalar. İzin süreçleri tamamlandığında bunlar da olacak. Birçok ilçede yeni yollar açtık. Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi’ni ve Adnan Kahveci Köprülü Kavşağı’nı yaptık. Bayraklı ve Bornova ilçelerinin Altınyol’a direkt bağlantısını sağladık. Konak tünellerinde sonra, Homeros Bulvarı’nda kamulaştırma yaptık ve yolu açtık. Şimdi bu hattı 2.5 kilometre çift tünel ve viyadüklerle Otogar'a kadar uzatacağız. Konak’ı, Buca’yı tüm o bölgeyi toplayacak bu yol.. İster Ankara’ya, ister İstanbul’a, ister Aydın istikametine gidin.. Ama özel araç sayısı böylesine arttıkça, yol yapmakla, yol genişletmekle trafiği tam anlamıyla çözemezsiniz. O yüzden asıl çözüm, toplu ulaşımın teşvik edilmesidir."