Kocaoğlu, zabıtaya destek istedi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, kuruluş yıldönümünü kutlayan Zabıta Teşkilatı ile bir araya geldi; kentin huzur ve disiplini için gece gündüz demeden çalışan zabıtalar için İzmirlilerden destek istedi

Zabıta Teşkilatı'nın 61. kuruluş yıldönümü, İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı bünyesinde çeşitli etkinliklerle kutlandı. Hafta etkinlikleri kapsamında teşkilat yöneticileri önce İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nu ziyaret etti; ardından tüm personelin katılımıyla Cumhuriyet Meydanı'nda bir tören düzenlendi.



Zabıta teşkilatının kuruluş yıldönümünü kutlayarak personele başarılar dileyen Başkan Aziz Kocaoğlu, sağlıklı bir kent için herkesin uyması gereken kurallar bulunduğunu hatırlatarak, “İzmirlilerin huzuru, kentin güzelleşmesi ve disiplini için zabıta ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışıyor. Halkımızdan da bu konuda zabıtlarımıza destek talep ediyoruz” dedi. Ziyarette Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Sırrı Aydoğan, Genel Sekreter Yardımcısı Yıldız Devran ve Zabıta Daire Başkanı Şemi Albat da hazır bulundu.





Canla başla çalışıyoruz



Cumhuriyet Meydanı’ndaki törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Şemi Albat ise yaklaşık 150 yıllık tarihe sahip zabıta teşkilatının bundan 61 yıl önce polis teşkilatından ayrıldığını hatırlattı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Teşkilatı’nın toplumun ihtiyaçlarını karşılama noktasında 30 ilçede başarıyla hizmet verdiğini belirten Albat, “Daha güzel bir kent için mücadele ediyoruz. Bir şeyleri güzelleştirmek ve mevcut yapıyı koruyabilmek için canla başla mücadele ediyoruz. Kimseyi kırmak, üzmek noktasında değiliz. Arkadaşlarımız görevlerini yaparken zorluklarla karşılaşmaktadır. Zabıtalarımız büyük fedakarlık yaptı, çok büyük mücadeleler verdi. Çoğu zaman hakarete maruz kaldılar, yaralandılar ancak şu an kentin geldiği nokta, eskisine nazaran çok daha iyi. İzmirliler bu farklılığı görüyor ve bizlere teşekkürlerini sunuyor" şeklinde konuştu.









