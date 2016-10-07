Günün ilk ışıklarıyla birlikte İZBETON Genel Müdürlüğü'nün Bornova'daki tesislerine giden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, hazırlanan kahvaltı sofrasına işçilerle birlikte oturdu. Bu yıl 6. kez düzenlenen etkinliğe katılmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Kocaoğlu, il sınırlarının tamamımı kapsayan hizmet alanlarıyla birlikte iş yüklerinin arttığını dile getirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu, en uzak noktalara bile hızlı bir şekilde hizmet götürebilmek için Bergama ve Bayındır'da iki yeni şantiye kurduklarını hatırlatarak, “İzmir'de son dönemde altyapı yatırımları giderek arttı. Özellikle doğalgaz şirketinin 10 yıldır süren altyapı çalışmaları da buna eklenince, kentte hiçbir dönem bu kadar yoğun asfalt, parke, kaldırım çalışması yapılmadı. Şu an kışa hazırlanıyoruz. Onun için güçlü bir hamle yapmamız ve daha çok çalışmamız gerekiyor” diye konuştu.





Yeni asfalt tesisini inceledi



Başkan Aziz Kocaoğlu, İZBETON'un 160 ton kapasiteli asfalt üretim tesisinin yerine kurduğu, saatte 340 ton asfalt üretebilen yeni bir plent tesisini inceledi. İZBETON Genel Müdürü Hüseyin Sezer, yüksek teknolojiye sahip yeni plent sayesinde personel sayısı ve maliyetler artmadan üretim miktarını iki katından fazla artırmayı başardıklarını belirtti. Sezer, tesisin geri dönüşüm ünitesine de sahip olduğunu belirterek, asfalt kırığı olarak adlandırılan atık malzemelerin moloz döküm alanlarına götürülmek yerine işlemden geçirilerek yeniden üretime kazandırıldığını, bu sayede yüzde 20'ye varan oranda tasarruf sağlandığını söyledi.



İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İZBETON, Bayındır ve diğeri Bergama şantiyelerinin de devreye girmesiyle 2017 yılında 1 milyon 800 bin ton asfalt üretmeyi hedefliyor.





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