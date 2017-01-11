Kodlama dersi için 12 yaş çok geç

Kodlama dersi gelecek sene bilişim teknolojileri ve yazılım dersi kapsamında müfredata girecek. Ortaokul 5 ve 6'ıncı sınıflardan itibaren verilecek ders için Lego Robot ve Kodlama Eğitmeni Betül Yıldız, dersin 5'inci ve ve 6'ıncı sınıftan itibaren verilmesinin geç olduğunu ilkokul 1'inci sınıftan itibaren verilmesi gerektiğini söyledi

Simge Özden-Gelecek sene



Yalnızca İzmir ve İstanbul'da var



Kodlama dersinin tüm dünyada yaygın bir şekilde verildiğini ancak Türkiye'de yalnızca İstanbul ve İzmir'de olduğunun altını çizen Yıldız sözlerine şöyle devam etti: Kodlama eğitimi başladığı gibi çok büyük bir yankı uyandırdı. O yüzden bu sevindirici bir durum. Biz aynı zamanda lego robot eğitmenlik eğitimi de veriyoruz. Bunun için bize çok fazla telefon geliyor. Özel okullarda öğretmen arayışı, kendisini geliştirmek isteyenlerden yapılan arayış çok fazla. Eğitmen eğitiminin ocak ayında üçüncüsünü yapacağız. Çok sayıda öğretmen yetiştirildi. Kendi velilerimizden de yetiştirenler oldu. Şu anda bu konuda ciddi bir akım var. Çocuklar için çok gerekli. Şu anki teknoloji ile her ne kadar çocukların bilgisayardan uzak durmasını istesek de olmuyor. Hatta bilgisayardan uzak duran çocuk geç kalacak. Günümüz şartlarına göre çocuklarımızı ona göre yönlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum.



Kodlama nedir?



Kodlama diğer adıyla programlama kelime anlamıyla belirli şartlara ve düzene göre yapılması öngörülen işlemlerin bütünü anlamına gelir. Programlama bilgisayara ya da elektronik devre ve mekanik sistemlerden oluşan düzeneklere bir işlemi yaptırmak için yazılan komutlar dizisinin bütünü veya bir kısmı olarak tanımlanır. Bilgisayar alanında çok önemli isimlerin hepsinin ortak özelliği küçük yaşta programlama öğrenmiş olmalarıdır. Teknolojideki gelişmeler sistematik ve alternatif düşünme becerisini geliştiren, olaylar arasındaki bağlantıyı görmeyi sağlayan programlamayı hem eğlenceli hem de öğretici olarak çocuklara öğretebilmek artık mümkün hale geldi. Programlama öğrenmek insana; sistematik düşünme, problem çözebilme, olaylar arasındaki ilişkileri görebilme, yaratıcı düşünebilme gibi yetiler kazandırıyor. -Gelecek sene kodlama dersi bilişim teknolojileri ve yazılım ders i kapsamında müfredata girecek. Ders 5'inci ve 6'ıncı sınıflarda zorunlu iken 7'inci ve 8'inci sınıflarda seçmeli olarak verilecek. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık da Milli Eğitim Bakanı ile ortak çalışmaların yapıldığını, ortaokul ve liselerde kodlama dersinin müfredata ekleyeceklerini belirtti. Ancak uzmanlar dersin ilkokul 1'inci sınıftan itibaren verilmesi gerektiğini belirtiyor. Lego Robot ve Kodlama Eğitmeni Betül Yıldız, 'Eğitim için 2012 doğumlu öğrencilerinin olduğunu belirterek şunları söyledi: 5 yaşındaki çocuklar için bu yeterlidir diye düşünüyorum. Ne kadar küçük yaşta olursa o kadar iyi ve önemli. 2012'li bir çocuk eğer kodlama yapabiliyorsa daha küçük yaşlardan müfredata girmesinde bir sakınca olmadığını düşünüyorum. Tabii burada kodlamanın en basit halini söylüyorum. Robot yapıp hazır yazılımlarla başlıyorlar. Daha sonra seviyeleri ilerledikçe, kendileri de bunu kavramaya başladıkça kodlama yapabiliyorlar. Hatta benim 2013 Ocak doğumlu yeğenim kendi başına kodlama yapabiliyor' dedi.Kodlama dersinin tüm dünyada yaygın bir şekilde verildiğini ancak Türkiye'de yalnızca İstanbul ve İzmir'de olduğunun altını çizen Yıldız sözlerine şöyle devam etti: Kodlama eğitimi başladığı gibi çok büyük bir yankı uyandırdı. O yüzden bu sevindirici bir durum. Biz aynı zamanda lego robot eğitmenlik eğitimi de veriyoruz. Bunun için bize çok fazla telefon geliyor. Özel okullarda öğretmen arayışı, kendisini geliştirmek isteyenlerden yapılan arayış çok fazla. Eğitmen eğitiminin ocak ayında üçüncüsünü yapacağız. Çok sayıda öğretmen yetiştirildi. Kendi velilerimizden de yetiştirenler oldu. Şu anda bu konuda ciddi bir akım var. Çocuklar için çok gerekli. Şu anki teknoloji ile her ne kadar çocukların bilgisayardan uzak durmasını istesek de olmuyor. Hatta bilgisayardan uzak duran çocuk geç kalacak. Günümüz şartlarına göre çocuklarımızı ona göre yönlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum.Kodlama diğer adıyla programlama kelime anlamıyla belirli şartlara ve düzene göre yapılması öngörülen işlemlerin bütünü anlamına gelir. Programlama bilgisayara ya da elektronik devre ve mekanik sistemlerden oluşan düzeneklere bir işlemi yaptırmak için yazılan komutlar dizisinin bütünü veya bir kısmı olarak tanımlanır. Bilgisayar alanında çok önemli isimlerin hepsinin ortak özelliği küçük yaşta programlama öğrenmiş olmalarıdır. Teknolojideki gelişmeler sistematik ve alternatif düşünme becerisini geliştiren, olaylar arasındaki bağlantıyı görmeyi sağlayan programlamayı hem eğlenceli hem de öğretici olarak çocuklara öğretebilmek artık mümkün hale geldi. Programlama öğrenmek insana; sistematik düşünme, problem çözebilme, olaylar arasındaki ilişkileri görebilme, yaratıcı düşünebilme gibi yetiler kazandırıyor.