Komedi Dans Üçlüsü'nden tiyatro eğitmenliğine

KARŞIYAKA Sanat Derneği'nin ilk kez açtığı drama ve tiyatro derslerine katılan Bostanlılı çocuklar, tiyatroyu sevdi

Komedi Dans Üçlüsü'nün kurucusu Murat Akkaya'nın yönettiği kurslara gösterilen ilgiden ve çocukların tiyatroya olan sevgisinden son derece mutluluk duyduğunu ifade eden Murat Akkaya, "Kısa bir süre sonra bu çocuklarla okukllarında ilk temsillerini vererek tiyatroya adım atmalarını sağlayacağız. Hedefimiz Karşıyakalı çocuklarla Karşıyaka Çocuk Tiyatrosu'nu kurmak ve tiyatro sevgisini Karşıyakalılara daha da fazla aşılamak" dedi.





Bostanlıspor Gode Cengiz Spor Tesisleri salonunda hafta sonları yaptıkları drama ve tiyatro kurslarına beklenenden de fazla ilginin gösterilmesine mutlu olduklarını belirten Murat Akkaya, şöyle dedi:





"Karşıyaka Sanat Derneği olarak açtığımız drama ve tiyatro kursu çocuklarımızın geleceğine ve öğrenim hayatına çok yararlı olacak. Bunu kısa sürede gören ve bizlere teşekkür eden velilerimizin ilgisi gerçekten bizleri heyecanlandırdı. Çok yetenekli çocuklarımız var. Ancak toplum ve arkadaşları içinde bazen suskun kalıyorlar. İfadelerini yanlış kullanıyorlar. Biz burada doğruları öğretiyor ve onları geleceğe hazırlıyoruz. Fark çok kısa zamanda da görülüyor. Bu da bizleri mutlu ediyor. Tüm Karşıyakalı çocuklarımızı drama ve tiyatro kurslarımıza bekliyoruz."





Kaynak: