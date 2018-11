Komşuda hayatını kaybedenler için Seferihisar'da hatıra ormanı

Seferihisar Belediyesi, geçtiğimiz yaz Yunanistan'daki yangında hayatını kaybedenler anısına hatıra ormanı oluşturdu

23 Temmuz 2018 tarihinde Yunanistan Mati Attiki'de çıkan yangında hayatını kaybeden 100 kişi anısına ağaç dikildi. Düzenlenen törene Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, Yunanistan İzmir Başkonsolosu Argyro Paoulia ve çok sayıda vatandaş katıldı. Seferihisar Belediyesi tarafından oluşturulan alana 100 adet zeytin ağacı dikildi.

Başkan Soyer; "Yunan Halkı Kardeşimiz Olarak Gördüğümüz Bir Halk"

Törende konuşan Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer; "Geçen yaz çıkan yangında bizim de içimiz yandı. Komşumuzun yaşadığı acı bizim de içimizi acıttı. Ne yazık ki 100 Yunan kardeşimizi bu yangında kaybettik. İnsan hayatından daha önemli bir şey yok. Yunan halkı bizim komşumuz, kardeşimiz, aynı coğrafyayı paylaştığımız kader ortağımız. Keşke elimizden daha fazlası gelseydi, yapabilseydik ama ne yazık ki bu büyük felaketi canımız yanarak takip edebildik. O gün ne yapabiliriz diye düşündük ve her vatandaşımızın anısına birer zeytin ağacı dikmeye karar verdik. Sağ olsun Sayın Başkonsolosumuz da bu davetimize olumlu cevap verdi, şimdi bu ağaçları beraber dikeceğiz. Zeytin ağacı görkemli, ölümsüzdür bir ağaçtır. Dilerim ki burası herkesin ziyaret ettiği bir ormana dönüşür. Acıyı, kederi, dostluğu paylaştığımız iki kardeş halkın da birlikteliği sonsuza dek, barış içerisinde sürer" dedi.

Başkonsolos: "Bu iki komşu halkın bir arada barışçıl yaşam ve dostluk mesajıdır"

Yunanistan İzmir Başkonsolosu Argyro Paoulia ise şunları söyledi: Bugün burada, bir tablo gibi olan Sığacık limanı ve kültürel bir hazine olan Teos arkeolojik bölgesine sahip güzel Seferihisar'da, 23 Temmuz 2018 tarihinde Mati Attiki'de gerçekleşen yangında hayatını kaybeden 100 kişinin anısına ağaç dikmek için bulunuyoruz. Bu, önemli, anlamlı, simgesel bir adımdır. Tanrının insana verdiği en değerli nimeti olan 'hayat'ını kaybeden her bir kişi için bir fidan. Yunanlılar için bu yangın, ulusal bir felaketti. Sayın Soyer'e kalpten teşekkür ediyorum. Bugün attıkları bu adım ile, hayatını kaybedenlerle ilgili duygularını göstermekte ve hayatını kaybedenlerin anısını korumaya yönelik isteklerini vurgulamaktadırlar. Olaylardan sadece üç gün sonra, Yunan halkına desteklerini ifade etmek için İzmir Yunanistan Başkonsolosluğu'nun binası önünde, yüzlerce Türk vatandaşı bir araya geldi. Onları alkışladık, onlar da bizi alkışladı. Elefterotipia isimli Yunan Gazetesi, 17 Ağustos 1991 tarihinde, yaşanan yıkıcı deprem dolayısıyla, Türk halkına destek olmak için, ellerinde "Dayan Komşu" yazan bir pankartı tutan insanları manşetine taşımıştı. 19 yıl önce, enkaz altında kalan insanların kurtarılmasında eğitilen onlarca Yunan itfaiyeci, Türk meslektaşlarına tek bir amaç ile yardım etmeye geldi. Hayatlar kurtarmak için. Aynı zamanda binlerce Yunan vatandaşı, hayatını kaybedenlerin ailelerine gönderilmek üzere kendiliğinden kıyafet ve yiyecek topladı. Bu zor zamanlarımızda İzmir'den, Seferihisar'dan, Ayvalık'tan, Bodrum'dan, Fethiye'den, Marmaris'ten, Antalya'dan Türk vatandaşları yanımızda oldukları için mutluyum ve duygulandım. Onların zor zamanlarında bizim hissettiğimiz duyguları unutmadılar. Bugünkü adım gibi, verdikleri desteğin ruhumuzda her zaman izleri kalacaktır. Her şeyden önce, bu girişim, onları birbirine bağlayan şeylerin ayıranlardan daha çok olduğu iki komşu halkın bir arada barışçıl yaşam isteği ve dostluk mesajıdır. Yunan halkı adına, sizlere çok teşekkür ediyorum.