Komşusunu öldüren kadın için cezai ehliyet raporu alınacak

İZMİR'in Buca ilçesinde, kocası ile ilişki yaşadığını ileri sürdüğü komşusu Memnune C.'nin boğazını keserek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Anıl T.'nin müebbbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti sanığın cezai ehliyetinin olup olmadığının tespiti için hastaneye gönderilmesine karar verip duruşmayı erteledi

Buca ilçesi Kooperatifevleri Mahallesi'nde 2016 Mayıs ayında meydana gelen olayda, 31 yaşındaki Anıl T., kocasıyla ilişki yaşamakla suçladığı komşusu 33 yaşındaki Memnune C.'yi, ziyarete gittiği ablasının evinde 15 yaşındaki kızı A.C.'nin gözleri önünde boğazını keserek öldürdü. Annesini kanlar içerisinde gören A.C., çığlık atarak yardım isterken, katil zanlısı Anıl T. polis tarafından yakalandı. Anıl T. polisteki ilk ifadesinde, "Memnune C. kocamla bir kere kaçtı. Kendisine bir kere şans verdim. Uyarıma rağmen görüşmeye devam edince onu öldürdüm" dedi. Adliyeye sevk edilen Anıl T. tutuklandı, hakkında ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.



İzmir 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 5'inci celsesi görülen duruşmaya tutuklu yargılanan sanık Anıl T., ölen Memnune C.'nin yakınları, tarafların avukatları ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen katıldı. Mahkeme başkanı, bir önceki duruşmada sanık Anıl T.'nin akli dengesinin yerinde olup olmadığına dair hastane raporu için yazılan müzekkereye cevap gelmediğini okudu. Sanık Anıl T. de "Beni halen rapor için Manisa'ya götürmediler" dedi. Savcı, sanığın rapor alınmak üzere Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevkini, atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suç için öngörülen ceza miktarı dikkate alınarak, tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Sanık Anıl T. ise tahliyesini istedi.



Mahkeme heyeti, sanığın geciktirilmeksizin, cezai ehliyetinin olup olmadığının tespiti için Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne gönderilmesine, tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

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