Komünist Başkan İzmir'de tarım ürünü satış ofisi açtı

Tunceli'nin Ovacık ilçesi Belediye Başkanı 'Komünist Başkan' Fatih Maçoğlu, Ovacık ilçesinde öğrencilere burs sağlamak için açtığı organik gıda ve tarım ürünü satış mağazasının bir şubesini de İzmir'e açtı

Şefika Bal- Açılışta konuşan Başkan Maçoğlu, "Burada güzel İzmir insanının enerjisini hissetmek çok değerli. Bu kalabalık ülkede söz söyleyebilmenin bu ülkede demokrasinin ve aydınlığın ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Bu ülkede aslında hizmet için olduğunuzu gösteren sosyalist bir siyasetin bu dünyada tüm canlılara yaşam kutsandığını göstermeye çalışıyoruz. Demokrasi, aydınlık ve yaşamı örgütleyene kadar mücadelemiz devam edecek. Bu cürreti kuşandığımızda karşımızda sert kayaların olacağını biliyoruz. Biz sert kayalarla karşılaşmaya her zaman hazırız"dedi.

Konak Asansör durağında bulunan satış ofisinin açılışına halkın yoğun katılımı ev sahipliği yaptı. CHP İzmir milletvekili Kani Beko'nun da açılışına katıldığı organik tarım ve gıda ürünleri ofisinde nohut, fasulye, dut pekmezi, petek-süzme bal, çay, makarna, tulum peyniri, tarhana, reçel ve erişte satılacak.