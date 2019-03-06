Komutanlar İzmir'de nefeslendi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Mavi Vatan 2019 Tatbikatı kapsamında İzmir'e gelen Batı Görev Grup Komutanı Tuğamiral Yalçın Özkütük ile körfeze demirleyen Heybeliada, Yıldız ve Ayvalık gemilerinin komutanlarını ağırladı.

Komutanlar İzmir'de nefeslendi
06 Mart 2019 Çarşamba 11:48

Tatbikatın büyük bölümünün plansız olarak ve tüm deniz kuvvetleri unsurlarının katılımıyla gerçekleştirildiğini belirten Özkütük, bu yorucu tempoda İzmir gibi güzel bir kentte nefeslenmekten mutluluk duyduklarını söyledi. Başkan Aziz Kocaoğlu ise Mavi Vatan 2019 Tatbikatı'nın başarılı bir şekilde geçmesini dileyerek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Etiketler; #izmir #Büyükşehir Belediye Başkanı #aziz kocaoğlu #Mavi Vatan 2019 Tatbikatı #Batı Görev Grup Komutanı Tuğamiral Yalçın Özkütük
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