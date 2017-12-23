Konak-Alsancak arasında tramvay düzenlemesi

Konak Tramvayı çalışmaları kapsamında, 27 Aralık Çarşamba gününden itibaren Gazi Bulvarı’ndaki trafik akışı "Konak” istikametine doğru "tek yön" olarak düzenlenecek. Cumhuriyet Bulvarı’nın Gazi Bulvarı ile Fevzipaşa Bulvarı arasında kalan kısmı da yine Konak’a doğru "tek yön" olacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen Konak Tramvayı çalışmaları kapsamında, kent merkezindeki trafik düzeninde önemli bir değişikliğe daha gidiliyor.



Fevzipaşa Bulvarı'ndaki trafik akışını 19 Ekim tarihinden itibaren Basmane yönüne doğru "tek yön" olarak belirleyen Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Genel Kurulu, 27 Aralık Çarşamba gününden itibaren de Gazi Bulvarı'ndaki trafik akışını "Konak istikametine doğru tek yön" olarak belirledi.



Alınan UKOME kararına göre araçlar, Gazi Bulvarı'nı, Dokuz Eylül Meydanı’na girişten itibaren "deniz yönüne doğru" kullanacak. Gazi Bulvarı’nın tek yönlü kullanımını sağlayan karar kapsamında yapılacak diğer düzenlemeler ise şunlar:



* Cumhuriyet Bulvarı’nın Gazi Bulvarı ile Fevzipaşa Bulvarı arasında kalan kısmı, Konak’a doğru "tek yön" olacak şekilde,



* Şehit Fethi Bey Caddesi'nin Fevzipaşa Bulvarı ile Vali Kazım Dirik Caddesi arasında kalan kısmı, Kazım Dirik Caddesi’nden Fevzipaşa Bulvarı’na doğru "tek yön" olacak şekilde,



* Halit Ziya Bulvarı'nın Fevzipaşa Bulvarı ile Gazi Osman Paşa Bulvarı arasında kalan kısmı ise Fevzipaşa Bulvarı'ndan giriş olacak şekilde, Gazi Osman Paşa Bulvarı’na doğru "tek yönlü" olarak düzenlenecek.





Otobüs güzergahları değişiyor



Trafik düzenindeki bu değişiklik kapsamında, ESHOT Genel Müdürlüğü de bazı otobüs hatlarının güzergahında değişiklik yaptı. Buna göre:



12 numaralı Fahrettin Altay Aktarma-Halkapınar Metro, 121 numaralı Bostanlı İskele-Konak, 202 numaralı Cumhuriyet Meydanı-Havalimanı, 253 numaralı Halkapınar Metro-Konak ve 920 numaralı Çiğli-Konak hatları, Alsancak istikametine gidiş yönünde Fevzipaşa, Halit Ziya ve Gazi bulvarlarını kullanacak.



63 numaralı Evka-3 Metro-Konak, 802 numaralı Egekent Aktarma-Konak, 811 numaralı Engelliler Merkezi-Montrö ve 930 numaralı Bornova-Konak hatları Alsancak yönüne gidişte Fevzipaşa Bulvarı, Çankaya Kavşağı, Gazi Osman Paşa Bulvarı ve Şair Eşref Bulvarı güzergahını takip edecek.



252 numaralı Halkapınar 2-Konak ile 302 numaralı Otogar-Konak hatları dönüş güzergahında Fevzipaşa Bulvarı’nı, 251 numaralı Halkapınar-Konak hatları da gidiş yönünde Gazi Bulvarı’nı kullanacak.



34 numaralı Esentepe-Konak, 39 numaralı İsmetpaşa Mahallesi-Konak, 42 numaralı Çınartepe-Konak, 44 numaralı Mersinpınar-Konak, 45 numaralı Gültepe-Konak, 46 numaralı Çobançeşme-Konak ve 838 numaralı Şirinyer Aktarma-Konak hatlarında hizmet veren otobüsler ise yine Konak'a giderken Gaziler Caddesi'nin ardından, Anafartalar Caddesi, 9 Eylül Meydanı, Gazi Bulvarı ve Cumhuriyet Bulvarı güzergahını takip edecek.