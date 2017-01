Konak Belediyesi çöken yolu onarıyor

Konak Belediyesi, dört kez yapım ihalesine çıktığı ancak her defasında ihalesi çeşitli gerekçelerle iptal edilen Zeytinlik Mahallesi 1170 Sokak'taki çöken yolu kendi imkanlarıyla yapmaya başladı. Fen İşleri ekipleri yıkılan istinat duvarını yeniden örüyor

Konak'ta yoğun yağışlar nedeniyle çöken 40 yıllık istinat duvarının sebep olduğu kaymadan ötürü bir süredir kullanılamayan Zeytinlik Mahallesi 1170 Sokak'taki yolun yapım çalışmaları başladı. Çeşitli tarihlerde çıkılan dört yapım ihalesinin de iptal edilmesi üzerine Konak Belediyesi, çöken yolun yapımını kendi imkanlarıyla gerçekleştirme kararı aldı. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve iş makinelerinin katılımıyla başlatılan yapım çalışmalarında ilk olarak çöken istinat duvarı güçlendirilerek yeniden örülüyor. Vatandaşların mağdur edilmemesi ve can güvenliklerinin tehlikeye atılmaması için güvenli ve hızlı bir şekilde sürdürülen çalışmaların Şubat'ta bitirilmesi öngörülüyor. 40 metre uzunluğunda ve kot farkı nedeniyle 3 ila 7 metre yüksekliğinde değişen istinat duvarının eskisinden daha dayanıklı ve güvenli olacağı belirtilirken, duvarın tamamlanmasının ardından yol asfaltlanarak hizmete açılacak.



Tedbirler alındı



Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, istinat duvarı yıkıldığı için kayma meydana gelen yolla ilgili gerekli her türlü tedbirin olaydan hemen sonra alındığını ancak ihale sürecinin bir türlü gerçekleşmemesi nedeniyle yolun bugüne kadar yapılamadığını belirtti. Vatandaşın mal ve can güvenliğini korumak için her türlü çabayı gösterdiklerini kaydeden Başkan Pekdaş, dört kez ihaleye çıkıldığını fakat bu ihalelerin tümünün sonuçsuz kaldığını, bu nedenle işi belediye olarak kendi imkanlarıyla yapma kararı aldıklarını söyledi. Belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin zorlu hava şartlarına rağmen çalışmaya başladığını kaydeden Pekdaş, 'Görevli arkadaşlarımız duvarın tamamlanması için yoğun çaba sarf ediyor. En kısa zamanda duvarı tamamlayarak yolu eskisinden daha güvenli hale getireceğiz. Vatandaşlarımız hiç endişelenmesin, çok yakında bu yolu gönül rahatlığıyla kullanmaya başlayacaklar' dedi.



Okul duvarı yıkıldı



Konak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde tehlike arz eden yapıların yıkımını da aralıksız sürdürüyor. Ekipler son olarak Mimar Sinan İlköğretim Okulu'nun tehlike saçan okul duvarının yıkımını gerçekleştirdi. Okul İdaresi'nin talebi üzerine harekete geçen ekipler, kepçe yardımıyla çökme riski bulunan duvarı güvenli bir şekilde yıktı. Kısa sürede yıkılan duvardan arta kalan moloz ve demir yığınları yine Konak Belediyesi'nce temizlenerek alan çocuklar için güvenli hale getirildi.