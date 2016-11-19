Konak, Buca ve Bornova'yı birbirine bağlayacak proje

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşımda çığır açacak tarihi bir projeyi hayata geçiriyor

Konak, Buca ve Bornova'yı birbirine bağlaması planlanan 2.5 kilometresi derin tünelle aşılacak toplam 7 kilometre uzunluğundaki yol projesi için önümüzdeki ay ihaleye çıkılıyor. İki ayrı etapta gerçekleştirilecek projenin "iki tüp tek tüneli" kapsayan kısmı için 20 Aralık'ta, viyadük kısmı için de 22 Aralık'ta yapım ihalesine çıkılacak.



İzmir Büyükşehir Belediyesi, "Buca-Onat Caddesi ile Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Çevre Yolu Arası Bağlantı Yolu" olarak adı verilen ve bünyesinde tamamı kent sınırları içinde olan en uzun tüneli de barındıracak proje için Aralık ayında iki ayrı yapım ihalesi gerçekleştirecek. 2 bin 500 metre uzunluğunda "iki tüp tek tünel" yapılması işini kapsayan birinci etap için 20 Aralık, 2 adet viyadük, 2 adet altgeçit, 1 adet üst geçit yapılması işlerini kapsayan ikinci etap içinse 22 Aralık'ta ihaleye çıkılacak.





Kent sınırlarındaki en uzun tünel



İzmir Büyükşehir Belediyesi yeni projeyle Homeros Bulvarı’nı Otogar’a kadar uzatırken, Buca ile Bornova arasında kalan bölümü de “derin tünelle” geçecek. 2.5 kilometrelik iki adet tüp tünel, aynı zamanda tamamı kent sınırları içinde olan en uzun karayolu tüneli olacak. Tünel projesi sayesinde yol güzergahında kalan 250 civarındaki ağaca dokunulmayacak. Buca Ufuk Mahallesi ile Bornova Çamkule arasında kalan bölümde gerçekleştirilecek derin ve çift tüp tünel projesinin bir diğer avantajı ise bu bölgedeki kamulaştırma ihtiyacını da ortadan kaldırması. Tünel projesi yer tesliminin ardından 900 günde, 2 adet viyadük, 2 adet altgeçit, 1 adet üst geçit yapılması işlerini kapsayan ikinci etap ise yine yer tesliminden itibaren 650 günde tamamlanacak.





Kent içi trafik rahatlayacak



İzmir trafiğine büyük rahatlama getirecek yeni güzergah Buca Onat Caddesi’nden başlayarak Otogar’a kadar uzanacak ve Buca, Bornova ile Konak ilçelerinden geçecek. Büyük bir bulvar olarak açılacak yeni yol, 35 metre genişliğinde ve (3 gidiş - 3 geliş) toplam altı şeritli olarak hizmete açılacak. Çamlık, Mehtap, İsmetpaşa, Ferahlı, Ulubatlı, Mehmet Akif, Saygı, Atamer, Çınartepe, Merkez, Zafer, Birlik, Koşukavak, Ufuk, Çamkule, Meriç, Yeşilova ve Karacaoğlan mahalleleri aşılarak Bornova Kemalpaşa Caddesi’nden Otogar’a bağlantı sağlanacak.