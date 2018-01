Konak Diş Hastanesi'nin taşınma kararına tepki!

Konak Diş Hastanesi için alınan taşınma kararının sağlıksız olduğunu belirten Doğruyol, ‘663 sayılı KHK ile üç ayrı kuruma ayrılan Sağlık Bakanlığına bağlı birimlerin ayrılması bir sıkıntı, birleşmesi de ayrı bir sıkıntı haline dönüştü. Kurumların ayrılmasıyla yaşanan fiziki mekan sıkıntısını, maalesef kurumların birleşmesiyle yeniden yaşıyoruz. Alınan taşınma kararının maliyeti ise 4,5 milyon lira olacak. Bu kamu zararına gerek yok’ dedi

-Türk Sağlık Sen İzmir-1 No’lu Şube üyeleri Konak Diş Hastanesi önünde yaptıkları basın açıklamasında 40 yıldır hizmet veren diş hastanesinin taşınması kararını protesto ederek basın açıklaması yaptı. Açıklamayı yapan Türk Sağlık Sen İzmir-1 No’lu Şube Başkanı Ahmet Doğruyol, taşınma kararının sağlıksız olduğunu belirterek, ‘663 Sayılı KHK ile üç ayrı kuruma ayrılan Sağlık Bakanlığı ’na bağlı birimlerin ayrılması bir sıkıntı, birleşmesi de ayrı bir sıkıntı haline dönüşmüştür. Kurumların ayrılmasıyla yaşanan fiziki mekan sıkıntısını, maalesef kurumların birleşmesiyle yeniden yaşamaktayız’ dedi.Sorunun İl sağlık Müdürlüğü için bir bina inşa edilmemiş olmasından kaynaklandığını ifade eden Doğruyol, ‘Türkiye’nin üçüncü büyük ili olan İzmir İl sağlık Müdürlüğü’ne bugüne dek bir binanın yapılmamış olması geçmişten bu güne görev yapan hem siyasilerin hem de bürokratların vebalidir. Maalesef son alınan kararın da yani Konak Eğitim Diş Hastanesinin eski Şifa Hastanesine, İl Sağlık Müdürlüğünün de Diş Hastanesine taşınması kararı sağlıklı bir karar değildir’ diye konuştu.Taşıma kararının sağlıksız olduğunu vurgulayan Doğruyol, sebeplerini ise şöyle açıkladı: Geçtiğimiz aylarda da İl Sağlık Müdürlüğünün eski şifa hastanesine taşınacak olmasından dolayı bir takım tadilatlar yapılarak harcamalar yapıldı. Bugünlerde ise yeniden eski Şifa Hastanesi’nin diş hastanesi olması için hiçbir plan proje üretilmeden, onaylanmadan tadilat işlemlerine başlandı. Pek çok İzmirlinin bildiği gibi, derme çatma binaların birleştirilmesiyle yapılan eski şifa hastanesinin depreme dayanıklılığı nedir? Statik ölçümleri yapılmış mıdır? Normal bir özel hastane olarak hizmet veren 42 odalı hastane önce İl Sağlık Müdürlüğü için bürolara ayrılması ve sonrasında diş hastanesine çevrilmesi, diş hastanesinin taşınması, taşınma esnasında yaşanacak olumsuzluklardan doğacak maliyet, diş hastanesinin il sağlık müdürlüğüne dönüştürülmesinin her biri milyonlarca liralık maliyet oluşturacaktır. Bu işlemler için ilk etapta yaklaşık 4-4,5 milyon liralık bir maliyet hesaplanıyor.‘Öncelikle İzmir’deki sağlık hizmetlerini yöneten İl Sağlık Müdürlüğüne yaraşır kendine ait yeni bir binanın yapılması gerekir’ diyen Doğruyol, ‘Bu süre içerisinde ise şu an kullandıkları binanın kullanılmaya devam edilmesi, yeterli olmaması durumunda ise Basmane semtinde bulunan eski Bağ-Kur binası tadilatla idari bina olarak kullanılabilir. Kamu yararı açısından 42 odalı eski Şifa Hastanesi’nin bir dal hastanesi örneğin bir doğum hastanesi olarak kullanılması hizmet açısından çok daha yararlı olacaktır. Yaklaşık 35 yıldır İzmirlilere hizmet veren Konak Eğitim Diş Hastanesi’nin Basmane de bulunan eski Şifa Hastanesi’ne taşınması ise milyonlarca liralık kamu zararı oluşturur’ dedi.Gereksiz harcanacak her kuruşta 80 milyon vatandaşın hakkı olduğuna vurgu yapan Doğruyol, şöyle devam etti: İzmir Milletvekilimiz olması münasebetiyle özellikle Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım ve İzmir milletvekillerimizden talebimiz bu hakkın gözetilmesidir. İzmir’e yaraşır bir il sağlık müdürlüğünün yanında depreme dayanıksız olan hastane binalarımız ve kötü koşullarda olan 112 Acil Yardım İstasyonu binalarımızın da yenilenmesi gerekiyor. İzmir’e birlikte sahip çıkalım. Kamu zararı oluşturmayalım.