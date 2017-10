Konak'ı yeniden keşfediyorlar

Salı ve Çarşamba olmak üzere haftada iki güne çıkan geziler sayesinde kent sakinleri Konak'ın Kadifekale ve Basmane Bölgesi'ndeki önemli dini ve sivil mimari örnekleri yeniden keşfediliyor. Perşembeleri ise erken Cumhuriyet dönemi turu yapılıyor

Konak Belediyesi'nin kent kültürünü ve tarihini tanıtmak amacıyla başlattığı tarih gezilerinin yeni dönem turları başladı. Gelen yoğun talep üzerine Salı ve Çarşamba olmak üzere haftada iki güne çıkarılan geziler sayesinde kent sakinleri Konak'ın Kadifekale ve Basmane Bölgesi'ndeki önemli dini ve sivil mimari örnekleri yeniden keşfediliyor. Konak Belediyesi tarih gezilerinin yanı sıra her Perşembe günü de Konak'taki erken Cumhuriyet dönemi mimari yapılarını tanıtan geziler düzenliyor.



Konak Belediyesi'nin Kent Tarihi Birimi tarafından organize edilen ücretsiz kent turlarına katılan vatandaşlar kadim şehrin izlerinde keyifli bir yolculuğa çıkıyor. Tarih turları sayesinde İzmirliler hem yaşadığı kentin tarihi semtlerini yakından tanıyor hem de sosyalleşme fırsatı buluyor. Yaşadıkları kentin daha önce hiç görmedikleri yerlerine giden kent sakinleri geçmişin biriktirdiği zenginlikleri keşfetme şansı bulmanın mutluluğunu da yaşıyor.



Kadifekale'den İzmir seyri



Tarih gezilerinin yeni dönemi de yoğun ilgiyle başladı. Tur, sabah saat 10.00'da Konak Belediyesi'nin Basmane'deki hizmet binası önünden başladı. Buradan servisle alınan konukların ilk durağı Bayramyeri'ndeki Altınyol da denilen tarihi Roma yolu oldu. Ardından Kadifekale'ye çıkarılan konuklar İzmir Körfezi'nin eşsiz manzarasını tarihi kalenin surlarından seyretme fırsatı buldu. Daha sonra Basmane'deki Aya Vukla (Aziz Vukolos) Kilisesi'ni gezerek tarihi kilise hakkında bilgi alan konuklar kilise bahçesinde bulunan Basın Müzesi'ni de gezerek bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.



Yürüyerek Basmane



Kent tarihi gezileri kapsamında Basmane'nin sokaklarını adımlayan konuklar gezi sırasında; Bıçakçı Han, Kumrulu Mescid, Altınpark Kazı Alanı, Konak Belediyesi'nin Radyo ve Demokrasi Müzesi, Anafartalar Caddesi'nde tarihe meydan okuyan Tarihi Emniyet Oteli, Kıllıoğlu Hamamı, Dönertaş Sebili ve bir dönem Yahudilerin kaldığı evler olan Kortejoları görme ve bilgi alma fırsatı buldu. Gezi sırasında çay ve yemek molası ise Tarihi Oteller Sokağı'nda yer alan Konak Belediyesi'ne ait Basmane Semt Merkezi'nde verildi. Burada kendilerine ikram edilen çayları içerek yorgunluklarını atan konuklar, İzmir'de yaşayıp bugüne kadar görmedikleri pek çok yeri gezmekten, şehrin en önemli tarihi mekanlarını tanıma fırsatı bulmaktan ve tarihin biriktirdiği zenginlikleri keşfetmekten duydukları mutluluğu dile getirdi.



Rezervasyon gerekiyor



Konak Belediyesi Kent Tarihi Birimi'nce düzenlenen, geziler sabah 10.00'da başlayıp saat 16.00'ya kadar sürüyor. İzmir'in kalbi Konak'ın zengin tarihi değerlerini görme fırsatı sunan turlara her yaştan ve her kesimden vatandaş ücretsiz katılabiliyor. Gezi için bir hafta öncesinden Konak Belediyesi'nin 484 53 00 numaralı telefonundan 2902 dahili hattını arayarak rezervasyon yaptırmak yeterli oluyor.