Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, ilçe belediyesi olarak hem hizmet ürettiklerini hem de diğer kamu kurumlarının eksiklerini giderdiklerini belirterek, 'Çünkü biz kaynakları güçlü, ekip ruhu olan ve iyi çalışan bir belediyeyiz' dedi

Konak Belediyesi'nin 2016 Faaliyet Raporu onaylandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen Nisan ayı meclis toplantısında görüşülen rapora CHP'li 23 üye olumlu oy verirken, 8 AKP'li üye ret oyu verdi. Kural gereği Faaliyet Raporu oylanırken Belediye Başkanı Sema Pekdaş meclis üyeleri sırasında otururken, oylamayı Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Ahmet Karadağ yönetti.



Faaliyet Raporu'yla ilgili CHP ve AKP'li üyelerin görüşlerini aktarmalarının ardından Başkan Sema Pekdaş söz aldı. Konak Belediyesi'nin iyi bir çalışma ekibine sahip olduğunu ve kaynakların iyi yönetildiğini belirten Başkan Pekdaş, 'Biz hep halktan yana yönetim benimsedik. Konak'ın her yerinde çalışıyoruz' dedi.

Kent kültürünü ve tarihini önemsediklerini kaydeden Pekdaş, bu amaçla kurulan Kent Tarihi Birimi aracılığıyla İzmirlilere kent tarihi gezileri yaptırdıklarını söyledi. Kentlerin ancak onu en iyi tanıyanlar tarafından korunacağını dile getiren Pekdaş, 'Konak, şehir merkezi olarak yaklaşık 2500 yıldır aynı yerde yaşamını sürdürüyor. Bu tarihi mirası ortaya çıkarıp, bütün hemşehrilerimiz tarafından bilinmesini istiyoruz' diye konuştu.



Temeller bir bir atılacak



Günde 650 ton çöp topladıklarını dile getiren Başkan Pekdaş, 'Temizlik işlerinde çalışan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bütün İzmirli'nin çöpünü gece gündüz toplamak için özveri ile çalışıyorlar. Mayıs ve Haziran aylarında Gültepe Toros Mahallesi'nde pazaryeri ve semt merkezi olan bir kompleksin temelini atacağız. Ayrıca önümüzdeki ay Aziziye'de semt merkezinin temelini atıp, Zeytinlik ve Hatay'da da semt merkezlerini açacağız. Ben, birlikte çalıştığımız tüm meclis üyesi arkadaşlarımıza, belediyemizin personeline, tüm Konaklı hemşehrilerimize bize verdikleri destek için çok teşekkür ederim. Onlardan aldığımız güç ile hep birlikte geleceğimiz ve çocuklarımız için çalışıyoruz' dedi.



