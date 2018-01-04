Konak'ın iki mahallesinde su kesintisi

İZSU Genel Müdürlüğü Konak ilçesi Ulubatlı ve Mehmet Akif mahallelerinde özelliğini yitirmiş, eski ve branşman ve şebeke hatlarını yeniliyor

Konak'ın iki mahallesinde su kesintisi

Bu nedenle 5 Ocak 2018 ile 5 Şubat 2018 tarihleri arasında çalışmalar süresince 13.00 ile 16.00 saatleri arasında iki mahallenin bir bölümünde su kesintisi olacak.


Su kesintisi uygulanacak mahalleler

Ulubatlı Mahallesi

2737, 2749, 2742, 2740, 2741, 2739, 2738, Hakimiyet Caddesi, Adalet Caddesi 2763, 2743, 2745, 2746, 2748, 2751, 2752, 2753, 2754, 2755, 2756, 2757, 2758, 2759, 2760, 2761, 2762, 2764, 2765 sokaklar.

Mehmet Akif Mahallesi

2723, 2727, 2735, 2736

 

Etiketler; #izsu #su kesintisi
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