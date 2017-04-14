Konak'ın yollarına TSE standardı geldi

Konak'ta yıllar içinde bozulan ve yıpranan kaldırım ve yollar yenilenerek vatandaşın hizmetine sunuluyor. Konak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Asfalt Şantiye ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda TSE standartlarına uygun yapılıyor

Konak Belediyesi'nce yürütülen çalışmalar kapsamında son olarak Göztepe Mahallesi Susuzdede Parkı civarındaki; 87, 106, 107 ve 108 sokakların kaldırım ve yolları tümüyle yenilendi. Sokaklar ve kaldırımlar hem kullanım hem de görselliği ile modern bir görünüme kavuştu. Yenilenen kaldırımlar engelli vatandaşların da kolaylıkla kullanabileceği hale getirildi.



Alt yapı sorunu kalmadı



Bölgede uzun süren altyapı çalışmaları Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş'ın girişimleriyle hız kazandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Alt Yapı Koordinasyon Merkezi'nin (AYKOME) işbirliği ile tüm altyapı kurumları bir araya gelerek söz konusu sokaklarda kalıcı alt yapı çalışmalarını üç hafta gibi kısa bir sürede bitirilmesi sağladı. Böylelikle sokakların tekrar tekrar kazılarak alt yapı çalışması yapılmasının önüne geçildi. Alt yapı çalışmalarından sonra Konak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Şantiye ekipleri dört sokakta yol ve kaldırım çalışmalarını tamamlayarak yayaların rahat ve güven içinde kullanmalarını sağladı.



Çalışmalar 15 günde bitti



Sokaklar TSE standartlarına uygun olarak asfaltlanırken, bir buçuk metre genişliğinde kaldırımlar yapıldı. Daha önce asfalt kaplaması olan yüksek eğimli 107 sokak beton parke döşenerek araçların kayması engellendi. 106, 107 ve 87 sokaklarda ise asfalt kaplama yol yapıldı. Çalışmalar sırasında çöp konteynırlarının yerleri de belirlendi. Şantiye ekiplerinin 15 günde tamamladığı sokaklar kısa sürede vatandaşın kullanımına sunuldu. Vatandaşlar da sokakların yeni halinden oldukça memnun olurken, sokaklarının tekrar tekrar kazılmayacağı için de mutlu olduklarını dile getirdi.





