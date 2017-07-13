Konak Kent Konseyi'nden açığa alınan akademisyenlere destek

İZMİR'deki Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü'nün, Barış İçin Akademisyenler inisiyatifinin 'Bu suça ortak olmayacağız' başlıklı bildirisine imza atan 12 akademisyeni açığa alması, Konak Kent Konseyi tarafından protesto edildi. Kent Konseyi üyeleri rektörlük önüne, üzerinde 'Akademisyenler onurumuzdur' yazılı siyah çelenk bıraktı

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü'nün 'Bu suça ortak olmayacağız' bildirisine imza atan 12 akademisyeni iki hafta önce açığa almasına Konak Kent Konseyi tepki gösterdi. Daha önce Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (DİSK) da siyah çelenk bıraktığı Alsancak'taki Rektörlük binası önüne bu kez de Konak Kent Konseyi siyah çelenk koydu. Konak Kent Konseyi Başkanı Hamit Mumcu okuduğu basın açıklamasında Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü'nü kınadıklarını söyledi. Mumcu, "Hukuksuz uygulamaya son vermeye, hocalarımızı görevlerine iade etmeye davet ediyoruz. Dokuz Eylül Üniversitesi'nde açığa alınan bilim insanları akademinin yüz aklarıdır. Yalnızca çalıştıkları kurumlarda öğrencilere ve hastalara hizmet vermekle kalmayıp 'insan, toplum ve doğa yararına üniversite' anlayışıyla emek, barış ve demokrasi mücadelesinde yer almaktadırlar. Onların üniversiteden uzaklaştırılmaları başta öğrencileri ve hastaları olmak üzere toplumumuzun tamamı için büyük bir kayıptır. Barış imzacısı akademisyenlerimiz, demokrasi ve insan hakları mücadelemizin parçalarıdır. Onların yanındayız" dedi.



İzmir Kent Konseyi Başkanı Çağrı Guruşçu'nun da katıldığı basın açıklaması, alkışlarla sona erdi.





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