Konak Meclisi'nde Gültepe tartışması

Konak Belediyesi'nin Ekim ayı olağan meclis toplantısında Gültepe imar planına yönelik AKP'li meclis üyelerinin itirazları üzerine CHP'li meclis üyeleri ile tartışmalar yaşandı. İmar planında Gültepe halkının refahının gözetilmesi gerektiğini belirten AKP'li meclis üyesi Tevfik Erdoğan "Bu imar planı Gültepe halkının düzeni gözetilmeden oluşturulmuş, cephe genişliliğinin de sınırlanacağı gözardı edilmiştir" dedi

Süleyman Gülen- Konak Belediyesi'nin Ekim ayı olağan meclis toplantılarının ilk oturumu Belediye Başkanı Sema Pekdaş yönetiminde gerçekleştirildi. Oturumda Gültepe'nin çehresinin değiştirecek imar planı AKP'li meclis üyelerinin red oylarına rağmen oy çokluğu ile meclisten geçti.

Titizlikle hazırlandı

Gültepe planının titizlikle hazırlandığını söyleyen Pekdaş, "Elimizde gecekondularla dolmuş bir bölge vardı.Burayı yenilemek, içinde park ve sosyal donatı alanları olan yenibir plan yapmak zorunlu hale gelmişti. Boş bir alanı planlamadık.Yaşamın sürdüğü, çoğu yerin ruhsatsız olduğu bir yeri planladık.Belki gerçekleşmesi bir, iki dönem içinde olmayabilir ama hayatageçirilmesi mutlak zorunluluktur" dedi. Pekdaş ayrıca planlarınhazırlanış sürecinde Gültepe'de bir spor salonu, bir de sosyaltesisin temelini attıklarını söyleyerek, bölgeye en fazla kamusal yatırım yapan meclis olarak tarihe geçeceklerine inandığını dile getirdi.

İnsana yakışan en güzel plan

AKP sıralarının Gültepe planı için "Daha yüksek katlar şeklinde planlansaydı" eleştirilerine cevap veren Başkan Sema Pekdaş, Gültepe planının son yıllarda yapılan en güzel plan olduğunu belirtti. Pekdaş ""Bu plan son yıllardayapılmış, insana yakışan en güzel plandır. İnsanların birarayagelmesinin zor olduğunu gördük. Bu nedenle mümkün olan en azparseli büyüklüğü olsun diye öneriler geldi. Bunları dikkatealarak en düşük taban alanını 700 metrekare olarak belirledik. BizGültepe'yi gayrimenkul ortaklıklarıyla, gayrimenkul değerlendirmeşirketleriyle yepyeni bir şehir haline getirmek istemiyoruz.Gültepelilere süpürge sallanmasını, onların kovulmasını istemiyoruz. Gültepelilerin orada oturmasını istiyoruz. Onların orada oturabileceği şekilde plan yapmayı hedefliyoruz. O nedenle en az 700 metrekare olsun dedik. İnsanlar kendi evlerini komşularıyla bir araya gelip yapabilsinler istedik" diye konuştu.