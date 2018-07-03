Konak Meclisi'nde Madımak tartışması

Konak Belediyesi Temmuz ayı olağan meclis toplantısına 2 Temmuz 1993’teki Sivas Katliamı damga vurdu. CHP meclis üyesi Ahmet Karadağ ile AKP meclis üyesi Abdullah Siyahkoç arasında Madımak olayları tartışıldı. Konak Belediye Başkanı Sema Pektaş ise ‘Sivas’ta sadece fikirlerini söyledikleri için insanlar yakıldı’’ dedi

Süleyman Gülen- Konak Belediyesi Temmuz ayı olağan meclis toplantısı Büyükşehir Belediyesi meclis salonunda Konak Belediye Başkanı Sema Pektaş idaresinde gerçekleşti. Pektaş meclis açılış konuşmasında adalet vurgusu yaparak Sivas Katliamı’nı kınadı. Türkiye’de adaletin halen sağlanmadığı dile getiren Pektaş ‘’Oysa fikirlerin yargılandığı tek yer mahkemeler olmalıydı. Masum insanların linç edilmesi olmamalıydı. Bu acı ve elim olayla maalesef yargıda da hesaplaşma yaşanmadı. Oysa bir ülkenin huzuru ve yurttaşların güvenini sağlayacak olan tek şey hukukun üstünlüğü, adaletin gerçekleşmesidir. Adaletsizliğin, bir toplumu geleceğinden kopartacağı çok açıktır. Devletleri ayakta tutan bir kavramdır adalet. Adaleti gerçekleştirmek devletin asli görevidir. Biz yirmi beş yıl önce bu acıyı yaşadık, adaletin hala işletilmiyor olması en acısı" diye konuştu. CHP Grup Başkanvekili Ahmet Karadağ da Sivas Katliamı’nı lanetleyerek devletin bu olayı bir an önce çözmesi gerektiği vurgusunu yaptı. Karadağ ‘’Bu vahşeti yapanları nefretle kınıyorum. Bir koca kentin meydanında, herkesin içinde, bir otelde insanları yakmanın vahşet boyutunu tarif edemiyorum. Ben topluluğa olan saygımdan ötürü sadece aşağılıyorum ve şiddetle kınıyorum. Devletin bu işi acilen çözmesi gerektiğini düşünüyorum. Neden saklanıyor, neden çözülmüyor onu da bilmiyorum?’’ şeklinde konuştu.

AK Parti'li Siyahkoç ‘’Dış güçler’’ dedi

AK Parti Grup Sözcüsü Abdullah Siyahkoç Madımak olayı ile ilgili dış güçler vurgusu yaptı. Siyahkoç, "Madımak'la ilgili ne söylenebilir ki. 1993 yılında meydana gelen ve kimlerin yaptığı belli olmayan bu olayı biz de kınıyoruz. Bu ülkenin üzerinde kirli eller her zaman vardı. Bizler bu ülkenin birliği ve beraberliği için birbirimizi sevmemiz gerekiyor. Bu katliamın failleri 25 yıldır ortaya çıkmıyorsa, ülkemiz üzerinde dış güçlerin etkisinin ne kadar olduğu görülüyor" dedi. CHP Grup Sözcüsü Karadağ Siyahkoç’un sözlerine ‘’Geçmişte kim yaparsa yapsın, devlette devamlılık esastır. Devlet geçmişiyle de yüzleşmelidir. Hatalarından ders çıkarmalıdır. Sadece Madımak'la da sınırlı kalmamalı, 1980 askeri darbesinde de katledilip öldürülenlerin failleri de ortaya çıkarılsın" şeklinde tepki gösterdi.