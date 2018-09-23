Konak Meydanı'nda aşure ikramı

İzmir'de muharrem ayı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı himayesinde aşure dağıtıldı

Konak Meydanı'nda aşure ikramı
23 Eylül 2018 Pazar 15:21

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla öğle namazının ardından Konak Meydanındaki Yalı Camisi önünde aşure ikram edildi.

Aşure dağıtımına Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı ile Necip Nasır da katıldı.

Koç, gazetecilere yaptığı açıklamada muharrem ayının hayırlı olmasını dileyerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bugün 13 ilde, meydanlarda öğle namazını müteakip cami çıkışlarında aşure dağıtıldığını kaydetti.

Aşurelerin Cumhurbaşkanlığının aşçılarının özel tarifiyle yapıldığını aktaran Koç, İzmir'de aşure dağıtımına katılımın çok güzel olduğunu ifade etti.

Vatandaşlar, ay yıldız, Cumhurbaşkanlığı forsu ve İzmir Valiliği logolarıyla süslenen aşurelerden almak için uzun kuyruklar oluşturdu.  


Kaynak: AA
Etiketler; #konak meydanı #aşure #ikram #cumhurbaşkanlığı #muharrem ayı #izmir
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