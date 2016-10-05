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    • Konak Rotary, evlerdeki su israfını önleyecek

    Konak Rotary Kulübü Başkanı Prof. Dr. Meltem Onay Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş'ı ziyaret ederek yıl boyu sürecek çalışmalarını ve projelerini anlattı. Onay, bu dönem yapacağı projeler arasında yer alan iki önemli proje hakkında da destek sözü aldı

    05 Ekim 2016 Çarşamba 14:04
    Konak Rotary, evlerdeki su israfını önleyecek
    Konak Rotary Kulübü Başkanı ve üyeleri insanlığa hizmet adına yaptıkları çalışmaları paylaşmak için Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş'ı mekanında ziyaret etti. Kulüp Başkanı Meltem Onay, yıl boyu devam eden projeleri arasında geleceğimizin en büyük tehditi olan su kullanımına yönelik çalışmalarını anlattı. 'Dünya'da 663 milyon insan yani 10 kişide 1 kişi 'güvenli su'ya ulaşamıyor. Her 10 sn.'de bir çocuk su ile ilgili hastalıklardan dolayı ölmekte. Dünya nüfusunun üçte birinin tuvalet erişimi halen bulunmamakta, Asya ve Afrika'da kadın ve çocuklar su için ortalama 60 km. yürüyor. Türkiye'de son 50 yılda 36 göl tamamen kurudu, 14 göl ise hızla kuruma tehlikesiyle karşı karşıya' diye konuşan Onay bu sebeplerden dolayı ciddi bir seferberlik oluşturarak 'Su Perisi' isimli bir proje başlattıklarını söyledi. İzmir Ticaret Odası Başkanı Ekrem Demirtaş'ın da desteğiyle bir ay içinde en az %40 oranında sıcak ve soğuk su tasarrufu sağlayacak olan 'Aeratör Setini' evlere takarak tamamen gönüllülerden oluşan 10 erkek 10 kadın üye ile Konak sınırları içerisinde en fazla su tüketiminin yapıldığı 1000 evde ev hanımlarına eğitimler verileceğini belirtti.

    Alzheimer ile mücadele

    Diğer bir önemli proje ise, günümüzün önemli hastalıkları arasında yer alan Alhzemir Hastalığının önlenmesine yönelik belgesel film, sosyal medya ve basın yoluyla halkı bilinçlendirici eğitimler verilerek mevcut hasta yakınlarına destek olmak amacıyla bir dizi proje oluşturulması oldu.
    Sivil Toplum Kuruluşları ile Yerel Yönetimlerin birlikte çok başarılı işler yapabilecekleri konusunda önemli bir rol model olduklarını söyleyen Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, her iki proje için de destek sözü verdi. Konak sınırları içerisinde yer alan tüm ilköğretim okullarında su tasarrufu sağlayan bu cihazın takılması, Alzhemir Hastalığı için de muhtarlarla iletişime geçilerek hasta yakınlarına ulaşılması konusunda gereken çalışmayı hemen başlatacağını söyledi. 




    Anahtar Kelimeler: Konak, Rotary, Kulübü, Başkanı, Prof.

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