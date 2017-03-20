Konak semt merkezinde sağlık semineri verildi

Konak Belediyesi'nin düzenlediği sağlık seminerinde kadınlar hemşire adayı öğrencilerin meme ve rahim ağzı kanseri konusunda anlattıklarını dikkatle dinledi

Konak Belediyesi'nin semt merkezlerinde eğitim gören kadın kursiyerlere yönelik başlattığı sağlık seminerleri devam ediyor. Meme ve rahim kanseri, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, menopoz ve aile planlaması gibi konularda bilinçlendirmeyi amaçlayan seminerlerin sonuncusu Konak Belediyesi'nin İsmet Paşa Semt Merkezi'nde düzenlendi. Organizasyonunu Konak Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün yaptığı seminerde eğitimleri Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Hemşirelik Fakültesi Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı öğrencileri verdi. Seminere gelenler arasında kursiyerlerin yanı sıra semt sakini kadınlar da vardı.



Erken tanını önemi



Geleceğin hemşirelerinin anlattıklarını dikkatlice dinleyen kadınlar, merak ettikleri konularda sorular da sordu. Seminerde kadınlara 20 yaşından sonra sık sık meme ve rahim ağzı kanseri konusunda kontrol yaptırmaları uyarısında bulunuldu. Kontrol yaptırmalarının hayati önem taşıdığına dikkat çekilerek, 'Her iki kanserde de erken teşhisin tedavide büyük rolü var. Erken teşhis çoğu zaman hayat kurtarabilir' denildi.

Kadınların yılda en az bir kere simir testi yaptırması gerektiği de dile getirilirken, 40 yaşından sonra da iki yılda bir defa momografi çektirilmeli ve osteoporoz riski için de kemik ölçümü yapılmalı uyarısında bulunuldu. Cinsel yolla bulaşan hastalıklar konusunda da kadınları bilgilendiren hemşire adayları, aile planlaması yöntemlerinden de söz etti. Uzmanlar, gebeliği geçici önlemek için doğum kontrol hapları, rahim içi araçların yanı sıra gebeliği önleyici iğneler, derialtı kapsüllerinin de olabildiği gibi erkeklerin de kondom kullanabileceğini dile getirdi.



