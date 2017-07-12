Konak'ta 2 sokak yenilendi trafik akışı rahatladı

Konak'ta çeşitli nedenlerden dolayı yıpranmış ve bozulmuş yollar belediye ekipleri tarafından onarılıyor. Konak Belediyesi ilçe genelinde yürüttüğü yol yenileme ve bakım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor

Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce sürdürülen çalışmalar kapsamında son olarak Güzelyalı Semti'ne bağlı Göztepe Mahallesi'nde bulunan 98 ve 144 sokak elden geçirildi. Ekiplerin kısa sürede büyük bir disiplinle yürüttüğü çalışmalar sonucu yollar sayesinde araç ve yaya trafiği büyük ölçüde rahatladı. Yepyeni bir görünüme kavuşan yollar sürücüler ve yayalara artık daha rahat ve güvenli bir şekilde geçiş olanağı sunuyor.



25 günde bitirildi



Konak Belediyesi Fen İşleri ekiplerinin 98 Sokak'ta bir ay içinde tamamladığı çalışmalar sırasında araç yoluna 100 metreküp asfalt dökülürken, yaya yoluna da 67 metrekare beton döküldü. Buna ek olarak yaya yoluna 120 metrekare kilit parke ve 200 metre de yaya bordörü döşendi. 144 Sokak'ta yapılan çalışmalar ise 25 günde bitirildi. Buradaki çalışmalarda da asfalt ve beton dökümünün yanı sıra 800 metrekare kaldırım yenilemesi yapıldı. Ekipler ayrıca görme engelli vatandaşların daha rahat ve güvenli bir şekilde yürüyebilmesi için engelli şeridi de yaptı. Yenilenen yollar çalışmaların ardından yıkanarak tertemiz bir görünüme kavuşturuldu. Yol yapım ve yenileme çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü önümüzdeki günlerde de İnönü Caddesi'ne çıkan merdivenlerin ve 98 Sokağı 100/1 Sokağa bağlayan yolun bir kısım kaldırımlarının yenilenmesini yapacak.



