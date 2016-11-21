Konak'ta 20 saatlik su kesintisi

İZSU Genel Müdürlüğü; Konak ilçesi Kılıç Reis Mahallesi, 249 Sokak ile 320/1 sokak kavşağında arızaya neden olan boru hattının yenilenebilmesi için 23 Kasım 2016 Çarşamba günü saat 12.00 ile 24 Kasım Perşembe günü saat 08.00 arasında 20 saatlik su kesintisi gerçekleştirileceğini bildirdi

Su kesintisinin uygulanacağı mahalleler ise şöyle;



Kılıç Reis Mahallesi,



Piri Reis Mahallesi,



Kemal Reis Mahallesi,



Murat Reis Mahallesi’nin 269 ve 188 sokakları,



Turgut Reis Mahallesi’nin Halil Rıfat Paşa Caddesi ile 308, 309, 310 ve 311 sokakları,



Altıntaş Mahallesi’nin 304, 362, 363, 364 sokakları,



Akın Simavi Mahallesi’nin Halil Rıfat Paşa Caddesi 186, 249, 266, 269, 274, 282 ve 373 sokakları,



Mithat Paşa Mahallesi’nin Halil Rıfat Paşa Caddesi ile 186 ve 189 sokakları.



