Konak'ta 3 okulun musluklarından su tasarruflu akacak

Konak'ta çocuklarda su bilincini geliştirmek ve su tasarrufunu artırmak için 'Su Perileri' projesi başladı

Konak Belediyesi ve Konak Rotary Kulübü'nün işbirliğiyle ilçedeki üç okulun musluklarına basınç dengeleme özelliğiyle su tasarrufu sağlayan 'Aeratör' adlı aletlerden takıldı. Su Perileri adlı proje ile yıllık su kullanımının yüzde 30 düşürülmesi hedefleniyor.



Konak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün destek verdiği 'Su Perileri' projesinin başlangıcı Misak-ı Milli Ortaokulu'nda verildi. Öğrencilerin ve öğretmenlerin yoğun ilgi gösterdiği törene Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Konak Rotary Kulübü Başkanı Prof. Dr. Meltem Onay ve okul aile birliği yöneticileri de katıldı. Misak-ı Milli Ortaokulu'nun dışında Konak sınırları içinde kalan Kestelli Şerife Eczacıbaşı Ortaokulu ile Baş Öğretmen İlkokulu'nun da yer aldığı proje kapsamında üç okuldaki tüm muslukların ucuna 'Aeratör' adı verilen aparatlar takıldı. Normal musluklara oranla daha az sudan daha fazla verim elde edilmesini sağlayan aparatlar sayesinde okullardaki fazla su kullanımının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Geleceğin sorunu susuzluk

Temiz su en büyük ihtiyaç

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, takılan aparatlar sayesinde musluklardan fazla miktarda suyun akmasının önüne geçildiğini söyledi. Pekdaş, 'Gelecekte dünyanın en büyük problemi susuzluk olacak. Artan nüfus ve iklim değişiklikleri temiz suya olan ihtiyacı artıracak. Çevremizdeki herkese, özellikle de çocuklarımıza suyun değerinin ne kadar büyük olduğunu anlatmamız gerekiyor. Okullar bu eğitimin verileceği yerlerin başında geliyor. Biz de Konak Rotary Kulübümüz ile birlikte su tasarrufunu sağlayacak önemli bir projeye imza attık. Çocuklarımız hem bilinçlenecek hem de takılan aparatla okullarımızda daha az su tüketimi gerçekleşecek' dedi.Projenin mimarlarından Konak Rotary Kulübü Başkanı Prof. Dr. Meltem Onay, dünyada her 10 kişiden birinin 'güvenli suya' ulaşamadığını belirterek, 'Türkiye'de kişi başına düşen yıllık su miktarı 1600 metreküp. Bu oran her geçen yıl daha da azalıyor. Kısa süre sonra su fakiri ülkeler arasına gireceğiz. Son 50 yılda ülkemizdeki 36 göl tamamen kurudu ve 14 göl de hızla kuruma tehlikesiyle karşı karşıya. Gelecekte karşılaşacağımız susuzluk sorununa şimdiden çözüm bulmak zorundayız. Basınç dengeleme özelliğine sahip, akış düzenleyiciler kullanarak önemli oranda su tasarrufuna gitmek mümkün. Yılda yüzde 30 su tasarrufu sağlayacak olan 'Aeratör seti' kullanılarak, İzmir'de özellikle su tüketiminin çok olduğu ilköğretim okullarında önemli başarılar elde etmeyi amaçlıyoruz' diye konuştu.Su tasarrufu projesi Konak ilçe sınırları içerisindeki Kestelli Şerife Eczacıbaşı Ortaokulu, Baş Öğretmen İlkokulu, Misak-ı Milli Ortaokulu'nda uygulamaya geçti. Okullara tasarruf sağlayan akış düzenleyici cihazların takıldığı gün su sayaçları da okunarak kaydedildi. Mart, Nisan ve Mayıs ayları boyunca okullardaki su sayaçları görevlilerce takip edilerek su kullanımı ölçülecek. Geçmiş yılların tüketim miktarları karşılaştırılacak. Çıkan sonuca göre ne oranda su tasarrufu sağlandığı da böylelikle belirlenebilecek. Musluklara takılan akış düzenleyici setlerle kullanım oranlarında yüzde 30 oranında tasarruf sağlanması planlanıyor.