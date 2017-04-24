Konak'ta 3 yılda 42 park yenilendi

Konak'ta her yaştan kent sakininin keyifli zaman geçirdiği parklara yönelik yürütülen düzenleme çalışmaları sürüyor

Toplam 185 parkı bulunan Konak Belediyesi son 3 yıl içinde 42 parkı yenileyerek mahalle sakinlerinin kullanımına sundu. 394 bin 954 metrekare yeşil alana sahip olan Konak Belediyesi 2017 yılında 14 bin 750 metrekare alanın park veya yeşil alan olarak kazandırılması için çalışmalarına devam ediyor.



Modern dokunuşlarla görselliği kadar kullanışlılığı ile de dikkat çeken parklar vatandaşlar tarafından da çok beğeniliyor. Bakım ve yenileme çalışmalarının son halkası Kılıçreis Mahallesi'ndeki İhsan Alyanak Parkı oldu. Konak Belediyesi Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce yapılan düzenlemeler sayesinde park yepyeni bir görünüme kavuştu. Ekiplerin büyük bir titizlikle yürüttüğü çalışmalar kapsamında park içinde artırılan yeşil alanlara çim serimi gerçekleştirilirken, spor ve oyun alanları yenilendi. Eskiyen açık hava spor aletlerinin yerine yenileri monte edilirken, miniklerin daha keyifli anlar geçirmesi için de farklı ve ilgi çekici oyun aletleri yerleştirildi.





Küçük fakat işlevsel farklar



Bir yandan kent içinde azalan yeşil alanlar ve parklar yenilenirken, bir yandan da küçük alanlar sihirli dokunuşlarla yeşil alana dönüştürülüyor. Bunlardan birisi de Bahçelievler Parkı'nın uzantısı olarak değerlendirilen küçük bir alanda minik dokunuşlarla büyük değişiklikler yaratıldı. Böylece esnafın dükkanının önü de estetik bir görünüm kazandırılmış oldu. Konak Belediyesi yenilenen parklar ile kent içinde İzmirlilere nefes aldıracak keyifli alanlar oluşturulurken, mevcut 185 park ve yeşil alanın bakım ve yenileme çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor. Periyodik olarak ağaç, çalı ve mevsimlik bitki dikilirken, çocuklar için yeni oyun alanları ve spor yapmak isteyen vatandaşlar için de spor aletleri kuruluyor. Konak Belediyesi'nin park ve yeşil alanlara dikimini gerçekleştirdiği bitkiler ise belediyenin Kadifekale'deki 11 bin metrekarelik fidanlığından temin ediliyor.

Halkapınar'da daha önce kurban satış alanı olarak kullanılan arazi de yeşil alan olarak düzenlendi. Yaklaşık 13 bin 760 metrekare olan arazi bölgeye yeşil alan olarak kazandırıldı. Kurban Bayramı öncesinde satış alanı olarak kullanılan ve kirli bir görüntü yaratan alan şimdi yepyeni görünümüyle bölgeye değer kattı. Konak Belediyesi 2017 yılında da 9650 metrekare alanı revize etmeyi planlıyor.



