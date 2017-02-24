Konak'ta 4000 öğrenci hayvan bakımını öğrendi

Konak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü düzenli olarak ilçede bulunan ilköğretim okullarına giderek hayvanlara karşı nasıl davranılması gerektiği konusunda öğrencilere eğitimler veriyor. Düzenlenen seminerlerde evcil veya sokak hayvanlarını beslerken nelere dikkat edilmesi gerektiği ve onlara nasıl yaklaşılması konuları anlatılıyor. Üç yıldır devam eden ve yaklaşık 4000 öğrenciye ulaşan eğitim seminerleri kapsamında son olarak Gültepe semtinde buluna Esentepe İlköğretim Okulu'nda eğitim gören minik öğrencilere eğitim verildi.
Sokağa terketmeyin
Çocuklara hayvan sevgisini erken yaşta aşılamak amacıyla düzenlenen seminerde Veteriner Ömer Şimşek, öğrencilere bilgilendirmeler yaptı. Sokak hayvanlarının sahiplendirilmesinin çok önemli olduğunun altını çizen Şimşek, 'Hayvan sahiplenmenin sorumluluğu büyüktür. Bakımını yapamayacaksanız, aşılarını yaptıramayacaksanız hayvan sahiplenmeyin. Çünkü evde yaşamaya alışan hayvanlar sokakta yaşayamazlar. Sahiplendiğiniz hayvanları sokaklara bırakmayın, hayatlarını tehlikeye atmayın' dedi.
Şimşek, evcil hayvanların da belediyelerin veterinerlik müdürlüklerine mutlaka kayıtların yaptırılması gerektiğini belirtti.
Ücretsiz hikaye kitabı
Seminerde anlatılanları son derece dikkatle dinleyen minik öğrenciler konuşmanın sonunda merak ettikleri konularda sorular da sordu. Keyifli geçen etkinliğin ardından öğrencilere hayvan sevgisi, sorumluluğu konusunda önemli bilgiler veren hikaye kitapları ile üzerinde Konak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün telefonlarının yazılı olduğu magnet ve mini not defterleri hediye edildi.
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