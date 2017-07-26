Konak'ta 700 çocuk ilk kulaçlarını attı

Konak Belediyesi'nin Zafertepe ve Levent'teki spor tesislerine kurduğu prefabrik yüzme havuzları sayesinde denize gidemeyen çocuklar yaz tatilinde yüzme öğreniyor. İlk etapta 6-13 yaş aralığındaki 700 miniğin kulaç atmayı öğrendiği kursun Ağustos ayında başlayacak 2. etabı için kayıtlar devam ediyor. Uzman eğitmenler eşliğinde bir ay boyunca ders gören çocuklar artık destek almadan, tek başına suda yüzebiliyor

Konak Belediyesi'nin yaz tatilinde de eğitimlerini sürdüren Spor Okulları'na ek olarak Levent ve Zafertepe'deki spor tesislerinde kurulan prefabrik havuzlarda başlattığı yüzme kursları sayesinde yüzme bilmeyen 700 çocuk deneyimli eğitmenler eşliğinde yüzme öğrendi. Ücretsiz yüzme kursları sayesinde minikler tatilin keyfini havuzda eğlenerek çıkarıyor. 1 Temmuz'da başlayan ilk dönemin ardından Ağustos ayı başında başlayacak ikinci dönem kurslarının kayıtları da devam ediyor. Kontenjanın hızla dolduğunu kurslara kayıtlar Temmuz ayı sonuna kadar devam edecek.





Ağustos kayıtları devam ediyor



Mayo ve bonelerini giyerek havuza giren çocuklar uzman eğitmenler sayesinde bir ay gibi kısa bir süre içinde yüzmeyi öğrendi. Kendilerine olan özgüvenle birlikte bir hayli yol kat eden minikler ilk dönemin sonunda artık eğitmenden ayrı olarak yüzebilecek hale geldi. Ders sonunda havuzda su topu oynayarak eğlenceli anlar da geçiren minikler, yüzme kursundan büyük keyifle çıkarak, evlerine gidiyor. Ağustos ayı dönemi için kayıtların devam ettiğini hatırlatan yetkililer kayıt için; sağlık raporu ve nüfuz cüzdanı fotokopisi ile Konak Belediyesi'nin Levent ve Zafertepe'deki spor tesislerine başvuruda bulunabileceğini belirtti. İlginin yoğun olduğunu kaydeden yetkililer isteklilerin bir an önce kayıt için başvuruda bulunmaları gerektiğini söyledi.



