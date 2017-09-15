Konak'ta 8 bin 288 şişe sahte içki ele geçirildi!

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, Konak'ta bir iş yerinde sahte içki üretimi yapıldığı bilgisine ulaştı. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 8 bin 288 şişe sahte alkollü içki, 210 fotokopi bandrol, 6 bin 400 içki etiketi, 17 bin 500 içki şişesi kapağı ve 30 boş içki şişesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan S.H. (23) sevk edildiği adliye de tutuklandı.
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