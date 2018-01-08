Konak'ta 836 bebeğe 'hoşgeldin' armağanı

Konak Belediyesi'nin üç yılldır başarıyla sürdürdüğü 'Hoşgeldin Bebek' hizmeti 2017'de adeta bir rekora imza attı. Yüz güldüren hizmette son üç yılın en yüksek rakamına ulaşılırken, bir yılda toplam 836 yeni doğan bebeğin ailesine 'Hoşgeldin Bebek' çantası hediye edildi

Konak'ta dünyaya gözlerini yeni açmış bebeklere 'yaşama hoşgeldin' denilerek sunulan hizmet yeni katılımcılarla artmaya devam ediyor. 2014 yılından bu yana toplam 2170 bebeğe ulaşan hizmet kapsamına Konak ailesine yeni katılan bebeklerin ilk hediyeleri Konak Belediyesi'nce veriliyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerince ilçe sınırlarında doğum yapmış her anne evinde ziyaret edilerek doğumdan sonra bebeğin ilk ihtiyaçlarının yer aldığı 'Hoşgeldin Bebek' çantası hediye ediliyor. Armağan edilen çantada bebekler için, zıbın takımı, biberon, emzik, ıslak mendil, şampuan, bez gibi ilk etapta gerekli olabilecek tüm malzemeler yer alıyor. Çocuk sevinci yaşayan anne ve babaların en mutlu günlerinde onlara dost eli uzatan Konak Belediyesi, 2017 yılında 836 bebeğe 'Hoşgeldin Bebek' diyerek ailelerin bu mutluluğuna ortak oldu. Konak ailesinin yeni doğan fertlerini kapsayan hizmetten 2016 yılında da 563 bebek faydalanmıştı. Bu yıl 836 bebeğe ulaşarak dört yıllık sürede en yüksek sayıya ulaşan Konak Belediyesi 2018 yılında da bu başarılı hizmetine devam ediyor.



İki ayı geçirmeyin



Konak ilçesi sınırları içinde dünyaya gözlerini açan bebeklerin anne-babalarını ziyaret eden Konak Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü çalışanları, Belediye Başkanı Sema Pekdaş'ın iyi dileklerini ve kutlama mesajını ilettikten sonra içinde Konak ailesine katılan bebeklerin ilk ihtiyaçlarını karşılayacak malzemelerin yer aldığı çantayı hediye ediyor. 'Hoşgeldin Bebek' çantası almak için bebeklerin en çok 2 aylık olması gerekiyor (bebeklerin 2 ayını geçmemiş olması gerekiyor) . Aileler isterse bebeğin nüfus kağıdıyla birlikte Konak Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne başvurarak da 'Hoşgeldin Bebek' çantasından alabiliyor.





