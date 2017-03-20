Konak'ta bıçaklı kavga: Kardeş öldü, ağabey yaralı

İzmir Konak 'ta çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de ağır bir şekilde yaralandı. Kavga eden iki grup arasında husumet olduğu öğrenildi.

Olay Konak İlçesi'nin Yenişehir Mahallesi civarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre dün akşam saatlerinde aralarında anlaşmazlık olan iki grup karşılaştı. İki grup karşılaşmaları üzerine sözlü olarak atışmaya başladı. Tartışma büyüdü bıçaklar çekildi. Yaşanan kavgada 23 yaşındaki Onur Kızılaslan ile kardeşi 18 yaşındaki Müslüm Kızılaslan bıçaklandı.Kavgayı gören çevredekiler olayı sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, yaralıları ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Müslüm Kızılaslan kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağabey Onur Kızılaslan'ın ise durumunun ciddi olduğu öğrenildi.Polis, kimliği belirlenemeyen saldırganı bulmak için operasyon başlattı.