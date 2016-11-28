Konak'ta bir kişi yanarak öldü

İzmir Konak'taki bir binada çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

İzmir Konak'ta bulunan 819 sokak'taki 2 katlı bir binada yangın çıktı. Saat 06.45'te binanın birinci katında çıkan yangını, alevleri gören mahalleli itfaiyeye haber verdi. İtfaiyenin olay yerine gelmesi ile yangın, diğer evlere sıçramadan söndürüldü.



İçeriye giren ekipler ise yanmış bir erkek cesediyle karşılaştı. Yanarak öldüğü anlaşılan kişinin kimliği ise belirlenemedi.



Konuyla ilgili açıklama yapan mahalle sakinlerinden Cemal Evgi, o evde kalan kişinin 55 yaşlarında, sokakta kağıt toplayarak geçinen biri olduğunu söyledi. Evgi, ismini bilmedikleri kişinin yalnız yaşadığını da belirtti.



Hayatını kaybeden kişinin cesedi, otopsi ve kimlik belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.



