Konak'ta ceset bulundu!

İzmir Konak'ta bir kişi, sokak ortasında ölmüş halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Olay saat 04.30 sıralarında meydana geldi. İzmir Konak'a bağlı Ferahlı Mahallesi'nde bir kişiyi yerde hareketsiz yatarken gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede yerde yatan şahısın hayatını kaybetmiş olduğunu belirledi.



Yapılan kimlik incelemesinde ölen kişinin 57 yaşındaki Erdinç Yorenç olduğu tespit edildi. Yorenç'in başında yara izi bulunurken, savcının incelemesi sonrası ceset kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu'a gönderildi.



İlk incelemede yara izinin yeni olmadığı anlaşılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.