Konak'ta CHP'lilerden zeytin eylemi

İZMİR'de CHP'liler, Konak Meydanı'nda yaptığı basın açıklamasıyla zeytin ağaçlarına sahip çıktı. Zeytin ağacının tüm dinlerde kutsal sayıldığını ve zeytin dalının barışı simgelediğini söyleyen CHP Konak İlçe Başkanı Mehmet Şakir Başak, zeytin fidanı dağıttı



Üretici örgütlerinden gelen tepkiler üzerine haftaya ertelenen, zeytinliklere tesis yapılmasının önünü açacak olan yasa tasarısına tepkiler sürüyor. CHP Konak İlçe Başkanı Mehmet Şakir Başak, yaptığı açıklamada "Yaklaşık 8 bin yıl öncesinden bu yana dünyaya sağlık, güzellik ve lezzet veren zeytin ağaçları, ağır büyüyen oldukça uzun yaşayan kadim, mübarek bir ağaçtır. Hz. Muhammed, Hz. İsa, Hz. Musa peygamberlerden öncesine dayanır. Helenistik dönemde bile zeytin ağacı kutsal sayılırdı ve zarar verenler ya ölümle cezalandırılır ya da sürgüne gönderilirdi. Hem inanç itibari ile kutsal sayılan, hem de insanlığa bu kadar faydalı olan bu ağaca zarar vermeye yönelik bir yasanın çıkarılması, temelinde rant ve çıkara dayanan bir zihniyetin olduğunu göstermektedir" dedi.



Zeytin ağacının barışın da simgesi olduğunu söyleyen Başak, "İnsanlık tarihi boyunca zeytine nasıl önem verildiği ortadadır. Başbakanın olaylara bir başbakan olarak bakıp, değerlendirmesi ve incelemesi gerekir. İnsanlık için zeytinin mi, tesisin mi daha önemli olduğunu kavramış değil. Bugüne kadar bereketli Anadolu toprağında yetişen, altın başak buğdayı, pamuğu, havancılığı bitirdiniz. Samanı bile ithal eder hale geldik. Kısaca tüm tarımı bitirdiniz şimdi sıra zeytinde mi?" diye konuştu. Kanun tasarısında zeytinliğin 25 dekar üzerinde olması gerektiği belirtildiğini söyleyen Başak, "Türkiye'de 25 dekarın üzerinde zeytinlik alan bulmak güç. 25 dekarın altıda kalan alanlar talana açık olacak, değişikliklerle nükleer ve termik santrallerin önü açılacak" dedi.



Başkan Başak, konuşmasının ardından vatandaşlara zeytin fidanı dağıttı.







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