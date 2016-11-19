Konak'ta cinsel istismar önergesine tepki

İzmir'de Cumhuriyet Kadınları Derneği (CKD) üyesi kadınlar, 'cinsel istismara uğrayan birey ile failin evlenmesi durumunda, failin cezasının geri bırakılması veya ertelenmesini' içeren yasa teklifini basın açıklamasıyla protesto edip, imza kampanyası başlattı

Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı Dr. Canan Arıtman ve İzmir şubelerinin katılımıyla Konak'ta toplanan ve slogan atan dernek üyesi kadınlar, ellerinde 'Tecavüzcünün yeri nikah masası değil hapishanedir', 'Çocuğa tecavüz en ağır insanlık suçudur', 'Tecavüzcüye özgürlük, çocuklarımızın geleceğine ihanettir', 'Vatanı korumak çocukları korumakla başlar', 'Tecavüz meşrulaştırılamaz' yazılı dövizlerle yasa teklifinin geri çekilmesini istedi.



Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı ve Çocuk İstismarıyla Mücadele Derneği Başkanı Dr. Canan Arıtman, yaptığı açıklamada, 'cinsel istismara uğrayan birey ile failin evlenmesi durumunda, failin cezasının geri bırakılması veya ertelenmesini' içeren, AK Parti milletvekilleri tarafından verilen yasa teklifinin derhal geri çekilmesini isteyerek, "Büyük Atatürk'ün kurduğu TBMM'de önceki gece geç saatlerde ansızın geçirilen yasal düzenlemeyi çok vahim buluyor ve şiddetle reddediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Çocuk Hakları Beyannamesine daha 1924'te imza koyan ve TBMM'nin kuruluşunu çocuklara bayram olarak armağan eden ilk ve tek meclistir. Yine 1995 yılında Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesini kabul edip TBMM'de onaylayan da bu meclistir. Bu imzalarla Türkiye Cumhuriyeti Devleti, tüm dünya devletlerine çocuklarının haklarını bu sözleşme gereğince kollayıp koruyacağının sözünü vermiştir. Dolayısıyla ana-babalarının ya da yasal temsilcilerinin onayıyla çocuk yaşta tecavüz edilen ve tecavüzcüsüyle evlendirilen bu çocukları devletin şimdi kalkıp da ben seni koruyamadım, seni eğitimden yoksun bıraktım, oyun hakkın dahil tüm çocukluğunu elinden aldım, geleceğini kararttım, bununla da yetinmeyip, sana tecavüz ederek hayatın boyunca yasayacağın ağır bir travma ile baş başa bırakıp, tecavüzcünü akladım demeye hakkı yoktur" dedi.



Yapılmak istenen bu yasal düzenlemenin akıl, mantık, vicdan dışı, insanlık suçu olyduğunu belirten Arıtman, "Çocuğa tecavüz en ağır insanlık suçlarından biridir. Bu suçu teşvik edecek, arttıracak, suçluyu cezadan kurtarıp hem de ödüllendirecek bu düzenlemeye onay veren, oy veren milletvekilleri hiç mi empati yapmazlar? Onlarda ana-baba değiller mi? Vicdanları nasıl elveriyor" diye sordu.



Arıtman açıklamasını şöyle tamamladı:



"Bu yasa yaşama geçtiğinde çocuk tecavüzleri ve çocuğa yönelik çoklu şiddet olguları vahim bir şekilde artar. Bizler buna izin vermeyeceğiz. Çocuklarımızı tecavüzcülerden koruyacağız. Ülkemize bu ayıbı yaşatmayacağız. İnsan haklarına dayalı çağdaş hukuktan uzaklaşılmasına rıza göstermeyeceğiz. Bu yanlıştan geri dönülünceye kadar mücadele edeceğiz. Salı günü TBMM önünde bu çağ dışı, insanlık dışı yasal düzenlemeye karşı çıkmaya, birlikte hayır demeye, çocuklarımıza sahip çıkmaya davet ediyoruz."



Sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı gösteri sonrasında kadınlar olaysız dağıldı.