Konak'ta evde sağlık hizmeti için randevu almalısınız

Konak Belediyesi sunduğu 'Evde Sağlık Hizmeti' ile yüz güldürmeye devam ediyor. Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, hastaneye gidemeyecek durumda olan vatandaşların evlerine giderek basit tıbbi müdahaleler sınıfına giren hizmetleri ücretsiz sunuyor

Konak Belediyesi'nin deneyimli doktor ve sağlık personellerinden oluşan ekipler, 'Evde Sağlık Hizmeti' kapsamında randevu tarihinde hastanın evine ulaşarak gerekli sağlık hizmetini eksiksiz uyguluyor. Yatak yarası bakımı, ameliyat pansumanı, dikiş alma, sonda takma-çıkarma, şeker, tansiyon ölçümü gibi basit tıbbi müdahaleler sınıfına giren hizmetler için hiçbir ücret alınmıyor. Evde sağlık hizmeti sayesinde bugüne kadar 400 hasta yorulmadan evinde tedavi oldu. Uygulamadan yararlanmak isteyen hastalar veya yakınları en az bir gün önceden Konak Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün 484 22 91 numaralı telefonunu arayarak randevu alabilir.



Ambulans hizmeti

Muayene için hastaneye gitmesi gereken hastalar için de Konak Belediyesi tarafından ambulansla hasta nakil hizmeti veriliyor. Hastalar ambulansla evlerinden alınarak hastaneye götürülüyor, sonra tekrar evlerine bırakılıyor. Bu hizmet sayesinde üç yılda bin 16 hasta ambulans nakil hizmetiyle hastaneye götürülüp, getirildi. Sağlık İşleri Müdürlüğü ayrıca son üç yılda farklı dönemlerde 5901 kişiye sağlık taraması hizmeti sundu.