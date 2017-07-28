Konak'ta hem çocuklar hem veliler eğitiliyor

Konak'ta okulların kapanması ile birlikte açılan ücretsiz yaz okulları çocuklardan büyük beğeni gördü

Konak Belediyesi'nin Güzelyalı ve Eşrefpaşa Kültür Merkezi, İsmetpaşa ve Zeytinlik Semt Merkezi, 1.Kadriye Rehberlik Ve Danışma Merkezi ile Dario Moreno Sanat Merkezi'nde açılan yaz okuluna katılan Konaklı minikler, eğlenirken öğreniyor. Uzman eğitmenlerin gözetiminde verilen kurslara gelen öğrenciler hem yeni bilgiler öğrenip kendilerini geliştiriyor hem de eğlenceli zaman geçiriyor.



1 Temmuz'da başlayan ve Ağustos ayında da devam edecek olan yaz okuluna 7-14 yaş aralığındaki Konaklı çocuklar katılıyor. İki dönem halinde verilen kurslar arasında en büyük ilgiyi bu yıl ilk kez uygulamaya konan 'Nasıl Çalışır' dersi görüyor. Bu derse katılanlar enerjiyi öğrenmek için mancınık yapıp, pusulanın çalışma mantığını kavramak için kendi pusulalarını imal etti. Ayrıca rüzgar enerjisini anlamak için atık malzemelerden yel değirmeni, motorlu araçların nasıl çalıştığını anlamak için de kağıttan gemi yapıp yüzdürdüler. Birçok makine ve aletin nasıl çalıştığını sistemleri yakından deneyimleyerek öğrenen mimikler hem eğlendi hem de öğrendi. Yaş gruplarına göre sınıflara ayrılan çocuklar merkezlerde yoga, eğlenceli matematik, eğlenceli İngilizce, ritim, dans, kısa film, düşünce eğitimi ve drama eğitimi gibi konularda da dersler aldı.





Velilere rehberlik dersi



Konusunda uzman eğitmenler tarafından verilen dersler sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki grupta veriliyor. Hafta içi Pazartesi'den Perşembe'ye kadar haftada dört gün eğitim alan miniklere klasik eğitimin yanı sıra hayata geniş bir perspektiften bakmaları için insana sevgi ve saygı, çevreye duyarlı olmak ve sanat sevgisi gibi değerler de kazandırılıyor. Konak Belediyesi'nin yaz okullarında ayrıca velilerin sorunlarına da rehberlik ediliyor. Küçükler yaz okulunda vakitlerini değerlendirirken velilere de uzman psikologlar tarafından çocuklarının yaşadığı veya yaşayabileceği sorunlar, çözüm yolları, çocuk hakları, eğitimleri ve sağlıklı iletişim kurma yöntemleri gibi konularda eğitici bilgiler sunuluyor. Temmuz ayında başlayan ve ilk dönemi bitecek olan Konak Belediyesi Yaz Okulu'nun ikinci dönemi Ağustos ayında da devam edecek.



