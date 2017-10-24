Konak'ta her gün bir parkta şenlik var

Konak Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını bir haftaya yaydı. Söyleşi, defilelerin yanısıra her gün bir parkta Cumhuriyet şenliği düzenlenecek. Çocuklar, eğlenirken, Cumhuriyetin kazanımlarını da öğrenecek

Konak Belediyesi Cumhuriyet'in ilanının 94'üncü yıldönümünü birden çok etkinlikle kutlayacak. Bir haftaya yayılan etkinlikler kapsamında parklarda 'Cumhuriyet Şenlikleri' düzenlenirken, 'Cumhuriyet'in Kadınları' adlı defile ile dönemin kadınlarının kıyafetleri tanıtılacak. Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek 'Cumhuriyet Coşkusu Halk Koşusu' ile her yaştan vatandaş Cumhuriyet için koşarken, 'Cumhuriyet ve Türk Kadını' konulu söyleşi ve sergi yapılacak. Kutlamalar kapsamında gerçekleştirilecek 'Cumhuriyet için sahnedeyiz' etkinliği ile 35 tiyatro topluluğu 24 saat hiç ara vermeden Cumhuriyet için sahnede kalacak.

Çocukların Cumhuriyet coşkusunu eğlenerek yaşamaları için düzenlenecek Cumhuriyet Şenlikleri hafta boyu sürecek. İlki Agora Parkı'nda gerçekleştirilen kutlamalarda şenlik alanına dönüştürülecek parkta çocuklar hem Cumhuriyet'e ve Atatürk'e olan sevgilerini gösterecek hem de eğlenceli aktivitelerle coşku dolu bir gün geçirecek. Cumhuriyet ve Atatürk sevgisini parklarda yaşatacak olan şenlik programı bugün Şenel Aksu Parkı'nda, 26 Ekim Perşembe günü Güzelyalı'daki Fuat Göztepe Parkı'nda ve 27 Ekim Cuma günü Hatay'daki Kılıçreis İhsan Alyanak Parkı'nda devam edecek. Hafta içi günlerde parklarda yaşanacak Cumhuriyet coşkusu haftasonu ise tiyatro salonlarında devam edecek. 28 Ekim Cumartesi ve 29 Ekim Pazar günü Ali Beyat'ın yazıp, yönettiği 'Yaşasın Cumhuriyet' isimli tiyatro oyunu çocuklarla buluşacak. 28 Ekim Cumartesi günü saat 13.00'de Güzelyalı Kültür Merkezi'nde, 29 Ekim Pazar günü ise saat 15.00'de Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi Avni Anıl Sahnesi'nde sahnelenecek oyun ücretsiz izlenebilecek.



Cumhuriyet'in kadınları



Cumhuriyet kutlamaları kapsamında bu akşam saat 20.00'de Cumhuriyet'in Kadınları defile ve konferans düzenlenecek. Zübeyde Hanım, Latife Hanım, Keriman Halis, İlmiye Bergman gibi Cumhuriyet'in kuruluşunda rol alan önder kadınların dönemlerinde giydikleri kıyafetler düzenlenecek defilede sergilenecek. Serginin yanı sıra düzenlenecek konferans ile de bu isimlerin hayat hikayeleri bir kez daha hatırlanacak.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Konak Belediyesi Cumhuriyet Coşkusu Halk Koşusu ile kutlamalar devam edecek. 27 Ekim Cuma günü saat 11.00'de Üçkuyular Vapur İskelesi'nden başlayacak koşu Göztepe Denizatı Parkı'nda sona erecek. Konak Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü'nce organize edilen koşuya her yaştan İzmirli başvurabilecek. Kayıt yaptıranlara koşuda giymek üzere tişört ve numaralı göğüs bandı verilecek.







