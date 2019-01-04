Konak'ta kadın cinayeti

Konak'ta bir kadın evinde silahla başından vurularak öldürüldü.

Güney Mahallesi 1148/1 Sokak'ta yaşayan Kader Erenuluğ'un (50), evinden silah sesi duyan komşuları durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Erenuluğ'un yaşadığı dairenin giriş kısmında başından silahla vurularak öldüğü belirlendi. Erenuluğ'un cesedi evde yapılan incelemenin ardından, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polis ekiplerinin çevrede yaptığı araştırma sonucu, Erenuluğ'un kızıyla birlikte yaşadığı çok sayıda suç kaydı bulunan O.B'nin (36) otomobille olay yerinden ayrıldığı tespit edildi. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma sürdürülüyor.