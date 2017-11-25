Konak'ta kamyonun çarptığı genç hayatını kaybetti

İzmir'de yolun karşısına geçmeye çalışan 27 yaşındaki Hakan Akkaya, kamyon çarpması nedeniyle hayatını kaybetti

Konak'ta kamyonun çarptığı genç hayatını kaybetti

Kaza dün akşam saatlerinde Konak İlçesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre 27 yaşındaki Hakan Akkaya, Fatih Caddesi Demirköprü kavşağında yolun karşısına geçmeye çalıştı. Akkaya'ya 26 yaşındaki M.C.T.'nin kullandığı kamyon çarptı. Olay hemen polise ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Akkaya'nın hayatını kaybetmiş olduğunu belirledi. Polis ekipleri de kamyon şoförünü gözaltına aldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #konak #kaza
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