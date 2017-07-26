Konak'ta kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı

İzmir'in Konak ilçesinde kontrolden çıkan motosiklet, trafik ışığı direğine çarptı. Kazada Hüseyin Demirel (35) hayatını kaybederken, Süleyman Köylü (28) ağır yaralandı

Kaza, bugün saat 01.00 sıralarında İnönü Caddesi 86 numara önünde meydana geldi. Üçyol'dan Konak yönüne giden plakasız motosiklet, belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle orta refüjdeki trafik ışığı direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan Hüseyin Demirel ve Süleyman Köylü, caddenin diğer tarafına savrularak ağır yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Demirel'i İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Köylü'yü ise Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Demirel, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Köylü'nün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Demirel'in cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.



Polis, motosikletin sürücüsünü belirlemek için olay yerindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.