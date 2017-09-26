Konak'ta kent gezileri başlıyor

Konak Belediyesi'nin kent kültürünü ve tarihini tanıtmak amacıyla başlattığı Tarih Gezileri yaz sıcaklarının sona ermesiyle yarın yeniden başlıyor. Gelen yoğun talepler üzerine haftada iki güne çıkarılan ücretsiz turlar sayesinde bugüne kadar görmedikleri yerleri gezecek olan katılımcılar İzmir'in kalbi Konak'ın tarihi mekanlarını tanıyarak, tarihin biriktirdiği zenginlikleri keşfedecek

Konak Belediyesi'nin 'kentlilik bilinci, kenti tanımakla başlar' fikrinden yola çıkarak hayata geçirdiği Tarih Gezileri'nin yeni dönemdeki ilk turu yarın başlıyor. Haftada iki gün düzenlenecek ücretsiz turlar sayesinde katılımcılar açık hava müzesi niteliğindeki Basmane ve Kadifekale bölgelerini uzmanlar eşliğinde adımlayacak. Havaların serinlemesiyle birlikte başlayan yeni dönem gezilerine katılanlar yaşadıkları kentin daha önce hiç görmedikleri yerlerine giderek tarihin biriktirdiği zenginlikleri keşfedecek.



Kadifekale'den Basmane'ye



Konak Belediyesi Kent Tarihi Birimi'nden görevli uzman personelin refakat edeceği gezilere konuk olanlar Kadifekale, Agora ve Basmane gibi Konak'ın tarihi semtlerini geziyor. Önceden belirlenen tur programı sabah saat 10.00'da Konak Belediyesi'nin Basmane'deki hizmet binası önünden başlıyor. Basmane'de buluşan kafile daha sonra otobüsle alınarak Kadifekale'ye getiriliyor. Tura katılanlar İzmir Körfezi'nin eşsiz manzarasını, tarihi kalenin surlarından seyretme fırsatı buluyor. Kadifekale'nin ardından Basmane'deki Aya Vukla (Aziz Vukolos) Kilisesi ile devam eden turda tarihi kilisenin bahçesinde bulunan Basın Müzesi de yer alıyor.



Adım adım tarih



Ücretsiz geziler kapsamında İzmir'in tarihi semti Basmane'nin sokakları adım adım geziliyor. Tur kapsamında Kumrulu Mescid, Altınpark Kazı Alanı'nın yanı sıra Konak Belediyesi'nin Radyo ve Demokrasi Müzesi ile Kadın Müzesi'ne de gidiliyor. Geziye katılanlar Anafartalar Caddesi'nde yer alan Tarihi Emniyet Oteli, Kıllıoğlu Hamamı, Dönertaş Sebili ile geçmişte Yahudilerin kaldığı Kortejo evleri de görme ve tanıma fırsatı buluyor. Katılanların büyük keyif aldığı tur Konak Belediyesi'nin tarihi bir köşkte hizmet veren Basmane Semt Merkezi'de mola veriliyor ve burada tura katılanlara çay ikramı yapılıyor. Konak Belediyesi'nin tarih gezilerine katılanlar günün sonunda bugüne kadar görmedikleri bu yerleri gezmekten, şehrin en önemli tarihi mekanlarını tanıma fırsatı bulmaktan ve tarihin biriktirdiği zenginlikleri keşfetmekten büyük bir mutluluk duyarak ayrılıyor. Katılımcı sayısının 25 kişi ile sınırlı olduğu gezilere dahil olmak isteyenler Konak Belediyesi'nin 484 53 00 numaralı telefonundan 2902,2909 numaralı Kent Tarihi Birimi'ne ulaşmaları gerekiyor.





Erken Cumhuriyet Dönemi gezileri



Konak Belediyesi geçtiğimiz dönem ilk kez düzenlenen 'Konak'ta Erken Cumhuriyet Dönemi Mimarlığı' konulu gezilere bu dönem de devam edecek. Ayda iki gün yapılması planlanan geziler kapsamında Konak'taki Devlet Tiyatrosu, Devlet Opera Balesi, Milli Kütüphane, Kardiçalihalı Han, Garanti Bankası, Konak'taki Mimar Kemalettin'e kadar olan bölgedeki Erken Cumhuriyet Dönemi Mimari yapıları gezdirilecek. Sabah 10.00'da Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önünden başlayacak gezi kapsamında katılımcılar yaya olarak Konak'ın merkezindeki Erken Cumhuriyet Dönemi mimari eserlerini anlatımlar eşliğinde gezecek. Gezi kontenjanının 20 kişi ile sınırlı olması nedeniyle yer almak isteyenlerin başvuruda bulunması gerekiyor.