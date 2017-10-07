Konak'ta kurslara rekor başvuru

Konak Belediyesi'nin her yıl açtığı ücretsiz kültür-sanat kurslarına bu sezon rekor sayıda başvuru yapıldı. Eğitimlerin 15 Ekim'de başlayacağı kurslara 4678 kişi kayıt yaptırdı. Belediye Başkanı Sema Pekdaş, kurslara ilginin her geçen yıl daha da artmasının kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi

Konak'ta her yaştan vatandaşın ücretsiz faydalanabildiği kültür-sanat kurslarının yeni dönemi 15 Ekim Pazar günü başlıyor. Bağlamadan tiyatroya, satrançtan seramiğe kadar toplam 20 branşta açılan kurslara bu yıl kayıt yaptıranların sayısı rekor seviyeye ulaştı. Eğitimlerin Konak Belediyesi'nin Alsancak Türkan Saylan, Eşrefpaşa Selahattin Akçiçek ve Güzelyalı Kültür Merkezleri'nde verildiği kurslara bu dönem 4678 kişi kayıt yaptırdı. Ön kayıt yaptıranların sayısının çokluğunun kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, 'Konaklı hemşehrilerimiz boş vakitlerini değerlendirmek, yeteneklerini geliştirmek veya ertelediği hobilerine zaman ayırmak için kurslarımıza geliyor. Kimi kursiyerimiz hiç farkında olmadığı bir yeteneğini keşfediyor, kimisi de var olan yeteneğini parlatıyor. Aynı zamanda bu kurslar bizlerin bir araya gelmesini de sağlıyor. İnsan insana iyi gelir diyoruz ve birlikte daha çok fazla güzel işler yapıyoruz. Hemşerilik kültürünü birlikte çoğaltıyoruz' dedi.



20 branşta eğitim



Konak Belediyesi'nin tamamı ücretsiz olan kursları fotoğrafçılık, seramik, çini, vitray, bağlama, ahşap yakma, satranç, bale, dans (çocuk-yetişkin), resim, tiyatro (çocuk-yetişkin), gitar (çocuk-yetişkin), çocuk heykel, çocuk korosu ve yetişkinler için Türk Sanat Müziği ile Türk Halk Müziği koro çalışmalarından oluşuyor. Bu yıl İlk kez çocuklar için heykel kursu açılırken, yetişkinler için de ahşap yakma branşında kurs verilecek. 15 Ekim'de başlayacak kurslar duyurulacak program doğrultusunda sürecek. Konak Belediyesi'nin üç kültür merkezinde açılan kurslara geçen yıl da 4 bin kişi kayıt yaptırmıştı. Yeni dönemde eğitim alacak kursiyerler yılsonunda düzenlenecek sergi ve gösterilerle kazandıkları yetenekleri İzmirlilerle paylaşacak.



