Konak'ta meme kanseri semineri

Konak Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen 'Meme Kanseri ve Korunma Yönetimi' konulu seminerde konuşan yazar Halis Açacak, kanserle savaşta en güçlü ilacın sevgi olduğunu söyledi. Eşi Güldane Açacak'ın amansız hastalığı üç kez yendiğini dile getiren Açacak, 'Sevgi de bir ilaçtır ve ben her zaman sevgimle eşime destek oldum. Hastalığı birlikte yendik' dedi

Konak Belediyesi ve Meme Kanseriyle Savaşım Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği 'Meme Kanseri ve Korunma Yönetimi' konulu seminer yoğun ilgi gördü. Konak Belediyesi'nin Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe meme kanserine yakalanmış hastalar ve yakalanma riski bulunan kadınlar katılım gösterdi. Meme Kanseri ile Savaşım Derneği Başkanı Çiğdem Beşkardeş, üç kez yakalandığı kanseri büyük bir azimle yenen öğretmen Güldane Açacak ve ona her zaman destek olan eğitimci-yazar eşi Hasan Açacak'ın konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte meme kanserine yakalanan kadınlara umut aşılandı.



12 yıldır umut aşılıyor



Etkinlikte ilk sözü Dernek Başkanı Beşkardeş aldı. 2005 yılında kurulan derneğin amacının meme kanserine yakalanmış kadınları bir araya getirerek, dayanışmalarını sağlamak olduğunu belirten Beşkardeş, 'Amacımız bu hastalıkla mücadele eden tüm kadınlara umut ve moral vermek. 12 yıldır her ayın ikinci pazartesi günü üyelerimizle buluşuyoruz. Bu etkinliklerde bize toplanma alanı veren Konak Belediyesi'ne bir kez daha teşekkür ediyoruz' dedi.



Azim, umut, kararlılık



Beşkardeş'ten sonra eğitimci-yazar Halis Açacak söz aldı. Öğretmen eşi Güldane Açacak'ın üç defa kansere yakalandığını ancak her seferinde umut ve azimle hastalığı yendiğini dile getiren Açacak, umut, azim ve karalılıkla her türlü sorunun aşılacağını söyledi. Hastaların tedaviyi aksatmamaları gerektiğinin altını çizen Açacak, hastalıkla mücadelede en büyük silahın da sevgi olduğun vurguladı. 'Ben her zaman eşime destek oldum' diyen Açacak, 'Sevgi bana göre en güçlü ilaçtır. Eşim hastalığını yendikten sonra iki defa daha kansere yakalandı ancak daha önce yaptığımız gibi bunlarda da hastalığı birlikte yendik' diye konuştu.