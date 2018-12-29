Konak'ta miniklerin sertifika sevinci

Konak Belediyesi’nin 4-7 yaş arası çocukları hedef alan, anne ile çocuk arasındaki iletişimi güçlendirmek adına hayata geçirdiği ‘Bizim Çocuklar’ projesinin 2018-2019 yılı birinci dönem mezunları düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Konak Belediyesi Kadın, Sosyal Politikalar ve Projeler Müdürlüğü’nce 2014 yılında başlatılan Bizim Çocuklar projesi kapsamında üçer aylık dönemler halinde çocuklara ve annelerine verilen eğitim sürecini başarıyla tamamlayan çocuklar ve anneleri için Gültepe Semt Merkezi’nde tören düzenlendi. Şubadap Müzik Grubu’nun şarkılarıyla eğlenceli ve keyifli anlar yaşayan minikler sertifikalarını aldı.

Atıklardan sergiye

Etkinlikte, minikler için verilen Geri Dönüşüm ve Yaratıcı İşler Atölyesi kapsamında hazırlanan çalışmalar düzenlenen sergiyle beğeniye sunuldu. Kadın, Sosyal Politikalar ve Projeler Müdürü Ayşegül Altınbaş, dört yıldır başarıyla süren proje sayesinde binlerce çocuk ve anneye ulaşıldığını dile getirerek, eğitimlere katılan tüm annelere ve babalara teşekkür etti. Çocukların gelişimine katkıda bulunmak amacıyla yola çıktıklarını belirten Altınbaş, “Daha güzel yarınlar için el ele verdiğimizi görmek, sizleri mutlu görmek bizi de mutlu ediyor. Eğitimlere çocuklarınızla birlikte katıldığınız için, ilginiz için teşekkür ederiz” dedi.

7 merkezde eğitim

İzmir’de bir ilk olma özelliği taşıyan ‘Bizim Çocuklar’ projesi Konak Belediyesi’nin Agora, Ballıkuyu, Basmane, Zeytinlik, Kadriye, Aziziye ve Gültepe Semt Merkezi’nde veriliyor. İletişim ve Drama, Kurgu ve Masal Atölyesi, Ritim ve Müzik Atölyesi, Geri Dönüşüm ve Yaratıcı İşler Atölyesi, Anne ve Baba Destek Programlarının yer aldığı eğitimlere katılan anneler ve çocukları kendilerine ayrılan 3 aylı dönemi başarıyla tamamladı. Anne ile çocuğu arasındaki iletişimi güçlendirmek adına verilen eğitimler hafta içi dört gün 7 merkezde eş zamanlı olarak verildi. Çocukların fiziksel, bedensel ve psiko-sosyal gelişimlerinin desteklenmesine yönelik eğitimler alırken, anneler de haftada bir gün çocuklarıyla iletişimlerini güçlendirecek seminerlere ve ders programlarına katılma imkanı buldu.

Yeni dönem 4 Şubat'ta

Eğitimlere katılan anneler, Bizim Çocuklar Projesi’nin hem kendilerinin hem de çocuklarının gelişimine çok katkı sağladığını belitti. Proje sorumlusu Alev Dumanoğlu dört yıldır başarıyla süren proje sayesinde binlerce çocuk ve anneye ulaşıldığını söyledi. Grupların üçer aylık periyotlar halinde yenilendiğini ve her dönemde farklı anne ve çocuklara hizmet verildiğini dile getiren Dumanoğlu, “Haftada bir gün verilen seminerler sayesinde anneler hem kendi haklarını öğreniyor hem de çocuk gelişimi ve iletişimi konusunda bilinçleniyor” dedi. İkinci dönem ise 4 Şubat’ta başlayacak.