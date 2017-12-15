Konak'ta motosikletli genç kazada öldü!

İzmir'de motosikletiyle yola savrulan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Kaza İzmir'in Konak İlçesi'nde Mürselpaşa bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre dün saat 19.30 sıralarında Basmane yönünden Bornova tarafına motosikletiyle giden 21 yaşındaki Emre Şeker, direksiyonun hakimiyetini kaybetti. Yola savrulan Şeker'i görenler durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Şeker'i hemen hastaneye kaldırdı. Ancak Emre Şeker kurtarılamayarak hayatını kaybetti.