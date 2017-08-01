Konak'ta okullara yaz bakımı

Konak Belediyesi yeni eğitim yılı öncesi fiziki eksiklikleri bulunan okul binalarında başlattığı tadilat çalışmalarıyla eğitim yuvalarını yeniliyor

Gelecek nesillerin daha iyi koşullarda eğitim görmesi adına çalışmalarını sürdüren Konak Belediyesi yaz tatili boyunca ilçedeki eğitim yuvalarının bakım ve onarımını yapıyor. Belediyelerin asli görevleri arasında yer almamasına rağmen Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilçenin farklı bölgelerinde yer alan okulların ihtiyaç duyduğu tadilatları eksiksiz yapıyor. Yeni eğitim-öğretim yılının başlayacağı güne kadar sürecek olan çalışmalar sayesinde öğrenciler pırıl pırıl sınıflarda ders başı yapacak.



Yeni döneme hazır olacaklar



Okul yönetimlerinden gelen talepler doğrultusunda belirlenen öncelik sıralamasına hazırlanan listeye göre yapılan çalışmalar büyük bir titizlikle yürütülüyor. Tadilatlar kapsamında okulların iç ve dış cephe tamiri, bakım ve boyamaları yapılıyor. Sınıf ve koridorlar boyanıp, zemin döşemeleri elden geçiriliyor. Eskimiş kapılar ile pencere çerçeveleri yenileriyle değiştiriliyor. Bakım ve onarım çalışmalarını sadece sınıflarla sınırlı tutmayan ekipler okulların tuvaletlerini de baştan sona yeniliyor. Hijyenik koşulların göz önünde bulundurulduğu tadilat çalışmaları kapsamında yeni zemin kaplamaları döşenirken, klozet ve el yıkama lavaboları değiştiriliyor. Eskiyen elektrik ve su tesisatları da tadilatlar kapsamında yenileniyor. Eskiyen veya bozuk olan musluk başlarının yerine yenileri takılıyor. Boyası da yapılan tuvaletlerde eksik olan aydınlatmalar tamamlanıyor.



Eksiklikler gideriliyor



Fiziki eksiklikleri bulunan okulları kapsayan çalışmalarda okul giriş ve çıkışlarındaki bozuk merdivenler tamir edilirken, her yağmurda öğrencilerin su birikintileri içinde yürümesine neden olan okul bahçelerindeki bozuk zeminler onarılıyor. Ayrıca engelli öğrencilerin okula daha rahat gelip gidişlerini sağlamak için okul bahçelerine ve merdiven önlerine engelli rampaları yapılıyor. Tadilatlar sırasında öğrencilerin spor yaptığı sahalar ile gösterilerin yapıldığı sahneler de unutulmuyor. Mevcut sahalardaki eksiklikler tamamlanırken, öğrenciler için ek spor aletleri konularak daha iyi şartlarda spor yapmaları sağlanıyor. Aynı zamanda konferans salonu olarak da kullanılan sahneler de elden geçiriliyor.

Yürütülen çalışmalarda kötü hava şartları ve çeşitli nedenlerle yıpranan Atatürk büstleri de yenileniyor. Ayrıca dış cephe boyası tamamlanan bazı okullarda plastik ve yağlı boya resim uygulaması ile binanın dış cephesi güzelleştiriliyor. Yeni eğitim-öğretim döneminde ders başı yapacak öğrenciler bakım ve onarımlarla yepyeni bir görünüme kavuşan sınıflarda daha iyi şartlarda eğitim görebilecek.