Konak'ta okuma yazma kurslarına talep çok

Konak'ta halkın eğitim seviyesini yükseltmek adına başlatılan projeler hız kesmeden devam ediyor

Konak Belediyesi bünyesinde yer alan Konak Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Vakfı (KON-SEV) ile Roman Kültürü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin birlikte yürüttüğü 'Gelecek Eğitimde, Eğitim Konak'ta' adlı Avrupa Birliği (AB) projesi kapsamında 1. Kadriye Mahallesi'nde açılan okuma-yazma kursu büyük ilgi gördü. 1. Kadriye Mahallesi'ndeki Rehberlik ve Danışma Merkezi'nde verilen kursa okuma yazma bilmeyen çok sayıda kadın başvuru yaptı.



18-55 yaş arası işsiz vatandaşların meslek sahibi olmasını sağlamak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında açılan kursa katılan kadınlar bunun yanında proje bünyesinde verilen 'hasta ve yaşlı refakatçisi' ile 'düz dikiş makineci' eğitimlerine de katıldı. Şubat ayında başlayan kurslara bu zamana kadar 172 kadın kaydoldu. Kadınlar, mesleki eğitim kurslarına devam ederken bir taraftan da İŞKUR Konak Hizmet Merkezi'nden verilen günlük harcırahlarını da aldı. Genel sağlık sigortasından da ücretsiz olarak yararlanan kadınlar bir taraftan da 4-7 yaş aralığındaki çocuklarının eğitimine yönelik 'Bizim Çocuklar' projesine de katıldı. Çocuklarıyla eş zamanlı olarak uygulamalara katılan annelere uzman psikologlar tarafından psikolojik destek ve eğitici seminerler de düzenlenirken, çocuklara da bedensel ve psiko-sosyal gelişimlerine katkı sağlayacak atölye çalışmaları düzenlendi.



Önce sertifika sonra iş



Mesleki eğitim kurslarına katılmanın temel koşulu olan 'okur-yazarlık' sertifikasına sahip olmak isteyen kadınlara KON-SEV tarafından açılan kursla Temmuz ayının başından bu yana okuma- yazma eğitimi veriliyor. Konak İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün katkılarıyla gerçekleştirilen okuma-yazma kursu hafta içi her gün 09.00 ve 12.30 saatleri arası düzenleniyor. Konak Belediyesi'nin 1.Kadriye Mahallesi'nde açtığı okuma-yazma kursuna özellikle mahalleli kadınlar yoğun ilgi gösteriyor. 5 ayrı sınıfta toplam 60 kadın kursa katılıyor. Uzman eğitmenler tarafından verilen okuma-yazma kursu Ekim sonuna kadar devam edecek. Eğitim sonrası kursiyerlere sertifika da verilecek. Okuma-yazma sertifikasını alan kadınlar daha sonra yine aynı merkezde açılacak mesleki eğitim kurslarına da katılabilecek. 1. Kadriye Rehberlik ve Danışma Merkezi'nde öğleden sonra da çocuklara yönelik 'Yaz Okulu' programı uygulanıyor.





