Konak'ta şimdi tramvay zamanı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Fahrettin Altay ile Halkapınar arasında 19 durakla hizmet verecek Konak Tramvayı’nı hizmete aldı. Yolculu ön işletmedeki ilk sefere Başkan Aziz Kocaoğlu ve ilçe belediye başkanları da katıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 450 milyon liralık Karşıyaka ve Konak tramvay projesiyle toplu ulaşımında yeni bir dönemin daha kapılarını açtı. Kentteki karbon salımını azaltacak çevreci, hızlı ve konforlu ulaşım modeli, tramvayla daha da güçlendi. Şubat ayından bu yana test sürüşlerinin yapıldığı Konak hattında yolculu ön işletme seferleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve vatandaşların da katılımıyla başladı.



Fahrettin Altay Durağı’ndan tramvayla yola çıkan Başkan Aziz Kocaoğlu, Halkapınar’a kadar vatandaşlarla birlikte seyahat etti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile birlikte tramvaya binen vatandaşlar ise büyük bir heyecan ve mutluluk yaşadı. Konak tramvayının ilk yolcuları Güler Coşker ve Aylin Çakır Güven olurken, ilk minik yolcular Can Arıksoysal ve Çağla Ege Karcı da bu seyahatteki mutluluklarını gizlemedi. Yolcular, Başkan Kocaoğlu ile birlikte fotoğraf çektirerek bu tarihi güne not düştü. Makinist Yusuf Kabadayı’nın kullandığı tramvayda yolculuk keyfini yaşayan vatandaşlar, tramvayın İzmir’e çok yakıştığını söyledi.









Konak’ta memnuniyetle karşılanacak



Vatandaşların sevincine ortak olan Başkan Aziz Kocaoğlu, Karşıyaka ve Konak tramvayları ile araçların ihalesinin birlikte gerçekleştirildiğini hatırlatarak “Bugün itibariyle Konak'ta da ücretsiz yolcu deneme seferlerine başladık. Yolun büyük bölümünde araç trafiğiyle birlikte kullanılacak. Çeşitli eleştiriler geldi ancak dünyanın her tarafında böyle. Biz bu kararı vermeden önce Avrupa’da bu ulaşım sistemini kullanan şehirleri gördük, sıkıntılarını da analiz ettik, Yolcuların son derece memnun olduğunu da gördük. Bugün Karşıyaka tramvayındaki memnuniyet neyse yarın Konak’ta da böyle olacağını hatta daha da yukarı çıkacağına inanıyorum” dedi ve konuşmasını şöyle sürdürdü:





70 binden 800 bin yolcuya



“Konak tramvayının yolcusu zaman içerisinde oturacak ve İzmir’de 14 sene önce 70-80 binde aldığımız raylı sistem yolcusunu, dönemimizin sonuna kadar 800-850 bine çıkarmış olacağız. Otobüslerle tramvayı paralel çalıştırmayacağız. Kesişen besleme hatlar olacak. Türkiye’de kimle nasıl kıyaslarsanız kıyaslayın, İzmir Büyükşehir Belediyesi, 11 km.’de aldığı raylı sistemi bugün 179 km.’ye çıkardı. Yani 16 kat yatırımı 14 yıl içerisinde yaptı.”



İzmirlilerin kendilerine inanıp güvenmelerini de isteyen Başkan Aziz Kocaoğlu, “Ufak tefek çocukluk hastalıkları olacaktır. Biz her projemizi aklı ve bilimi rehber alarak gerçekleştiriyoruz. Konak Tramvayı İzmirlilere hayırlısı olsun” dedi.





Tramvayın ilk yolcuları ne dedi?



Aylin Çakır Güven: “Denizli’den İzmir’e geldim. Gelir gelmez büyük bir sürprizle karşılaştım. Tramvayın ilk yolculu seferlere başladığını duyunca eşsiz İzmir manzarasını yolculukla birleştirmek istedim. Sahili bu güzel ulaşım aracıyla seyretmek gerçekten çok güzel bir deneyim. Tramvay trafiği çok rahatlatacak.”



Güler Coşker: “Tramvaya ilk kez biniyorum. Sürekli İZBAN ve metroyu kullanıyorum. Tramvayın ulaşımı çok rahat. Aktarma olmadan Üçkuyular’dan Halkapınar’a gidebiliyoruz. Beklediğimize değdi doğrusu."



Cansel Karakaş: “Uzun zamandır beklediğimiz ulaşım aracıydı tramvay. Ehliyet sınavından çıktım ve tesadüfen tramvaya bindim. İzmir’e çok yakıştı. Keyifli ve konforlu bir seyahat geçiriyorum. Manzarasıyla da gerçekten beni büyüledi. Sıklıkla kullanacağım bir ulaşım aracı olacak.”







Minik yolcuların tramvay heyecanı



Tramvaya ilk binin minik yolcuklardan 11 yaşındaki Can Arıksoysal, Konak tramvayının yolculu seferlere başlayacağını annesiyle birlikte dinlediği radyodan öğrendiğini belirterek, “Tramvayı gerçekten çok merak ediyordum. Gelecekte makine mühendisi olmak istiyorum ve bu tür araçlar çok dikkatimi çekiyor. Anneme ‘Sabah 10’da ilk kalkan tramvaya gitmeliyiz. Daha sonra tramvaya binmeyelim’ dedim. Çok rahat ve konforlu bir araç. Tramvayı çok sevdim” dedi.



Sabah büyük bir heyecanla kalkıp tramvaya binmek için sabırsızlandığını ifade eden 7 yaşındaki Çağla Ege Karcı ise “Tramvayla giderken etrafımdaki güzellikleri daha iyi gördüm. Okulların tatil olduğu zamanda ve hafta sonları bundan sonra hep tramvaya bineceğim” şeklinde konuştu.







45 gün ücretsiz



19 durak olarak hizmet verecek 12.8 kilometrelik Konak tramvay hattı Fahrettin Altay’dan başlayıp Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’nda kara ve deniz tarafı olmak üzere iki ayrı hat olarak ilerliyor. Tramvay hattı, Konak Meydanı’ndan Gazi Bulvarı’nı takip ederek Şair Eşref Bulvarı, Ali Çetinkaya Bulvarı ve Ziya Gökalp Bulvarı üzerinden Alsancak Garı’na bağlanıyor. Alsancak Garı’ndan Şehitler Caddesi’ne gidiş, Liman Caddesi dönüş olmak üzere Halkapınar Köprüsü geçişi ile Halkapınar ESHOT Garajı’nda sona eriyor. Güzergahta 21 adet tramvay aracı çalışıyor.



Konak Tramvay hattında bulunan duraklar ise şöyle:



F.Altay, Üçkuyular, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, Güzelyalı, Göztepe, Sadıkbey, Köprü, Karantina, Karataş, Konak İskele, Gazi Bulvarı, Kültürpark-Atatürk Lisesi, Hocazade Camii, Atatürk Spor Salonu, Alsancak Gar, Havagazı, Alsancak Stadyumu, Üniversite ve Halkapınar.



İzmir Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 45 gün sürmesi planlanan ön işletme seferleri sırasında Konak Tramvayı'nın "ücretsiz" olacağını duyurdu.



Konak Tramvayı, ön işletme sırasında yaklaşık 15'er dakikalık periyodlar halinde sefer yapacak. Seferler 06.00 ile 24.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Toplam 19 durağın 2'si (meydan çalışmalarının sürdürüldüğü Karantina durağı ile bölge halkının talebi doğrultusunda sonradan projelendirilen Atatürk Spor Salonu) ön işletme sırasında kullanılmayacak.





İzmir'deki raylı sistem ağı 14 yılda 16 kat büyüdü



Geçtiğimiz yıl 8.8 kilometrelik Karşıyaka Tramvayı'nı hizmete alan İzmir'in yerel yönetimi, 12.8 km.lik Konak Tramvayı'ndaki yoğun tempolu çalışmaların ardından, hattın araç trafiğiyle birlikte işleyeceği noktalarda sürücülerin dikkat etmesi gereken tüm yatay ve düşey işaretlemeleri de tamamladı.



Hayata geçirdiği metro ve banliyö projeleriyle kentteki raylı sistem hattının toplam uzunluğunu 14 yılda 11 km'den 180 km'ye çıkararak 16 kat büyüten İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka ve Konak Tramvay hattı boyunca şu çalışmaları yaptı:



Konak ve Karşıyaka tramvay güzergahları boyunca 42.2 km., depo sahalarına ise 3.8 km. ray döşendi.

Biri Karşıyaka Mavişehir bölgesinde, diğeri Konak Halkapınar bölgesinde olan depo sahalarında 2 adet Atölye-Yönetim Binası, 2 adet Destek Binası ve 2 adet Araç Yıkama Tesisi inşa edildi.

21 araç ve 19 durağın hizmet vereceği Konak Hattı’nda ikisi depo sahasında olmak üzere 8 adet trafo binası yapıldı.

Enerji temin ve haberleşme amaçlı olarak kullanılmak üzere yaklaşık 300 km kablo çekildi.

12.8 km.lik güzergah boyunca 803 adet katener direği dikildi.

Yayalar için yeni yollar oluşturuldu; aydınlatma, sinyalizasyon ve yaya geçidi imalatları gerçekleştirildi.

Yaklaşık 8 km. uzunluğunda yağmursuyu hattı yenilendi.

Kot farkı oluşan alanlarda yaklaşık 700 metre uzunluğunda istinat duvarı inşa edildi.

Yaklaşık 18 km uzunluğunda asfalt yenileme çalışması yapıldı.

Konak Tramvay hattındaki imalat çalışmaları nedeniyle sökülerek başka alanlara taşınan 731 adet ağaç ve ağaççık yerine, yine aynı güzergah üzerinde 1033 adet ağaç ve binlerce çalı dikildi.

Konak hattında 21 santim derinlikte toplam 70 bin metrekare alana çim serildi.

Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda manolya, palmiye, tesbih, jakaranda, beyaz çiçekli ılgın, zeytin, batı çınarı ve gümüşi akasya ağaçlarıyla yeni ve rengarenk bir kentsel peyzaj yaratıldı.